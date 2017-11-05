Почему в селах Молдовы людей не волнуют "городские" споры о языке

Дискуссия о названии государственного языка, которая снова навязана молдавскому обществу, никому не нужна, жителей Молдовы волнуют совсем другие проблемы, говорит писатель Ион Мардарь

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik, Нику Гончар. На Молдову надвигается зима, вместе с ней — новые проблемы для сельчан, которые составляют большинство населения Молдовы, а Конституционный суд занялся изучением вопроса, как должен называться государственный язык.

Что думают по этому поводу жители молдавского села? Об этом корреспонденту Sputnik рассказал известный писатель и публицист Ион Мардарь, который покинул Кишинев и живет в селе в Ниспоренском районе.

Из-за названия языка давно нет никаких споров

— Что я могу сказать, люди больше занимаются своими проблемами, домашними. Вообще, вопрос названия государственного языка уже давно не ставится. В нашем селе все молдаване поголовно, ну, кроме студентов, которых учат, что они румыны. Нет из-за названия языка ни жарких дискуссий, ни дебатов.

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В селе сейчас остались только люди, которые двуязычны, которые знают хорошо и русский, и молдавский. И для них тема госязыка — переименовать его в румынский или нет — совсем не важна. Потому что какая разница, как этот язык будет называться. Но, конечно, кого в селе ни спросишь, он отвечает — я говорю на молдавском, а не на румынском.

Людей другое интересует. Объявили, что немножко повысят пенсии, и все ждут, может быть, дадут что-нибудь. Некоторые уже получили с 1 ноября повышенные пенсии, но не особо обрадовались. Им добавили какие-то копейки, ничего существенного.

"Некогда и неинтересно"

Или вот, сейчас у нас, слава Богу, прошли дожди и можно пахать, потому что раньше была земля сухая. Сейчас очень нужны деньги и для вспашки, и на солярку, и чтобы заплатить трактористу, одно, другое.

А тут вдруг такой вот вопрос, надо ли название языка менять на румынский, и люди должны этим заниматься. Некогда им, да и неинтересно.