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Что ждет Евросоюз: шесть сценариев будущего ЕС

© AFP/ Sakis Mitrolidis
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Некоторые эксперты считают, что без реформ ЕС вряд ли сможет дожить до 2030 годов: объем политических, экономических и социальных проблем, из-за которых европейцы теряют веру в Евросоюз, достиг критической отметки

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. По прогнозу Минобороны ФРГ, Евросоюз может перестать существовать к 2040 году. Комментируя доклад военного ведомства,  профессор Королевского колледжа Лондона Рассел Фостер заявил Sputnik, что в нынешнем виде ЕС действительно нежизнеспособен.

Будущее ЕС туманно

Как считает профессор, "военные и, соответственно, правительство Германии действительно рассматривают внушающие опасения вероятные сценарии, которые могут развиться в Европе".

"Из шести сценариев три весьма нейтральны или позитивны. Два из них рассматривают вариант того, что в Европе наступит мир. Но другие три очень мрачные. Один предсказывает, что восточные члены могут присоединиться к российскому блоку, возможно, ответвление Евразийского экономического союза. Еще один предрекает рост внутреннего экстремизма в европейских странах. Еще один предсказывает развал Европы и увеличение хаоса в мире", — сказал собеседник.

По словам профессора, в будущем не стоит ожидать призыва к большей политической или военной интеграции в Европе.

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"Эммануэль Макрон призывает к большей интеграции, но его видение совершенно противоречит взглядам населения, которое в течение двух последних лет избирало евроскептические правительства. Так что идея единой европейской военной силы, мечта Макрона и Жан-Клода Юнкера, не воплотится в жизнь. С будущими военными сценариями будут разбираться или страны-члены ЕС самостоятельно, или НАТО. Учитывая в какой-то степени изменчивые политические приоритеты президента Трампа, НАТО не может даже предсказать объем американской поддержки, которую получит в случае будущего конфликта", — убежден эксперт.

Почему люди теряют веру в ЕС?

Профессор назвал несколько факторов, из-за которых люди теряют веру в ЕС. "Один — продолжающийся демократический дефицит в ЕС, который имеет правительственную власть, но не имеет легитимности правительства, поскольку мы не выбираем председателей Европейской комиссии. Другой фактор — это экономические проблемы в Средиземноморье и вероятность второго кризиса еврозоны, который может быть вызван Каталонией и, важнее всего, текущая миграционная проблема", — пояснил собеседник.

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Он отметил, что отчет министерства обороны Германии отражает многие из этих тревог.

"Лидеры ЕС очень плохо понимают 500 миллионов европейских граждан. Если к 2040 году ЕС действительно развалится, я могу представить довольно значительную социальную и экономическую нестабильность в Европе, в то время как Российская Федерация будет выглядеть более стабильным и экономически безопасным государством. Так что есть вероятность, что страны, которые однажды были частью Варшавского договора, станут смотреть на восток, на более безопасную Россию, а не на непредсказуемые экономики Западной Европы", — считает профессор.

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Без реформ никуда…

Заманчиво сказать, что Евросоюз стоит на пороге смерти, отметил эксперт, однако каждый раз, когда ЕС сталкивается с кризисом, и кажется, что он развалится, у него получается выжить.

"Тем не менее, в настоящий момент мы имеем дело с критической массой политических, экономических и социальных проблем, из-за которых европейцы теряют веру в Евросоюз", — сказал Фостер.

По его мнению, "без реформ ЕС не сможет дожить до 2030-х, а если выживет, то претерпит радикальные реформы, сократит свои полномочия, вернется к чему-то похожему на Европейское экономическое сообщество и прекратит любые формы расширения за счет других стран, потому что европейцы не хотят этого".

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Теги:
сценарий будушего, будущее, реформы, прогноз, Рассел Фостер, Евросоюз, ЕС
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