Осталеп: разговоры о "самоопределении" Приднестровья не имеют смысла

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Дискуссии о "самоопределении" Приднестровья — это политический вопрос, и правовые проблемы они не решают, уверен Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Президент Молдовы обозначил позицию по приднестровскому вопросу

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский представил в Москве "юридические основания", которые, по его словам, доказывают, что Приднестровье имеет право на самоопределение, из чего следуют, что ПМР может быть признана международным сообществом. Как сообщил Красносельский, разработку этого документа вели юристы Федеральной палаты адвокатов России.

Комментируя для Sputnik Молдова заявления Красносельского, Осталеп отметил, что они продиктованы прежде всего реалиями внутренней политической борьбы в Приднестровье и не имеют какого-либо практического значения в контексте переговоров по урегулированию конфликта.

"И господин Красносельский и любой человек, который имеет отношение к этой теме, прекрасно понимает, что дискуссии о "самоопределении" — это исключительно политический вопрос, и никакие правовые проблемы здесь не решаются", — сказал Осталеп.

По его мнению, все, что предпринимают в этом направлении руководители приднестровского региона, является своего рода дымовой завесой.

"Я имею в виду и обращение в ООН с просьбой дать Приднестровью определенный статус при этой организации, и разного рода встречи в разных форматах с просьбами о поддержке. Политики хотят показать избирателям, что они работают", — уверен эксперт.

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По словам Осталепа, "юридическая аргументация", о которой заявил Красносельский, не имеет под собой никакого устойчивого правового обоснования.

"В современном мире, где уже не работают ни международные нормы и договоренности, ни международная система безопасности, сдержек и противовесов, можно за полдня придумать любое количество аргументов как "за", так и против". На протяжении последних 10-15 лет мировое сообщество столкнулось с вопросами Шотландии, Каталонии, Косово, Абхазии, Южного Судана, других конфликтов. В сегодняшних реалиях можно придумывать любые аргументы или аналогии, и другая сторона тут же выдвинет противоположные. Сегодня для таких ситуаций словесная эквилибристика не проблема. Вот только по делу она ничего не дает", — отметил Осталеп.

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Эксперт считает, что кроме решения внутриполитических вопросов, руководство Приднестровья "пытаются вовлечь и Кишинев в определенную дипломатическую игру".

"Потому что, хотите или не хотите, но эта политика требует в Кишиневе дополнительных ресурсов по отслеживанию заявлений и действий, генерированию какой-то реакции, учитывая и далеко не самые лучшие отношения молдавского правительства с Россией на данном этапе, что создает дополнительное раздражение в этих отношениях", — сказал собеседник.

Осталеп убежден, что никаких практических последствий заявления руководства Приднестровья о "праве на самоопределение" иметь не будут.

"Я понимаю, с политической точки зрения, тактику Красносельского. Но никаких практических результатов не будет, это понимают все, включая и самих авторов. Заявления политиков не заставят международных игроков, в том числе Кишинев и Москву, поменять свое отношение к процессу приднестровского урегулирования. Москва очень четко поддерживает территориальную целостность нашей страны", — подчеркнул эксперт.

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