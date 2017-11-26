Политолог Александр Рар рассказал, почему паникуют власти Молдовы

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Европейский союз начинает терять свою былую привлекательность в странах пост-советского пространства, такое мнение высказал в интервью Sputnik Молдова немецкий политолог Александр Рар.

"Я думаю, что те силы в Молдове, которые сегодня именуются "европейскими", прозападными, перепуганы. Они просто находятся в четко выраженной истерике. Они понимают, что большая часть населения Молдовы не разделяет продвигаемую ими точку зрения. Во-вторых, они видят, что не только в Молдове, но и на Украине, и в ряде других постсоветских республик есть, Европейский Союз начинает стремительно терять свою популярность и былую привлекательность", — высказал свое мнение политолог, комментируя намерения официального Кишиневе в обязательном порядке включить положение об евроинтеграции.

По словам Рара, в Европе прекрасно осознают, что дальнейшее расширение ЕС в ближайшей перспективе не произойдет. Тем более, Молдове пока там нет места.

"Жители Евросоюза сами не желают расширения. Он и так слишком далеко продвинулся. Сегодня ЕС сталкивается с серьезными вызовами — это и "Брексит", и внутренние вопросы, над которыми французы и немцы ломают себе головы. Власти Молдовы прекрасно понимают, что республику полноправным членом ЕС никто видеть в ближайшие несколько десятилетий не собирается, как бы они не пытались запрыгнуть в уходящий поезд. Поэтому они и находятся в состоянии паники", — счиает Рар.

Прошедший в Брюсселе саммит стран-участниц "Восточного партнерства" как раз продемонстрировал, что перспектива вхождения Республики Молдова в ЕС даже не рассматривалась. Брюссель говорит лишь о партнерстве.

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Молдова может рассчитывать на полную поддержку ЕС в процессе модернизации страны.

"Наша первостепенная задача — помочь Молдове преодолеть тот сложный период, через который страна сейчас проходит, и закрепить результаты реформ, особенно в сфере правосудия, борьбы с коррупцией и в области телерадиовещания", — отметила Могерини.

"Восточное партнерство" — политическая инициатива ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Молдовы, Армении, Белоруссии, Грузии, Украины и Азербайджана. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.