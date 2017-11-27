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Сергей Чесноков - лидер российского движения «За Жизнь»

Лидер российского движения "За Жизнь": вы обязаны думать об этом

© Photo: Сергей Чесноков
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Активисты российского общественного движения "За жизнь" собрали уже более миллиона подписей в защиту нерождённых детей. Корреспондент Sputnik побеседовал с лидером движения" За жизнь", Сергеем Чесноковым. Узнайте, что пожелал он Молдове, Румынии и Украине.

Активисты российского общественного движения "За жизнь" принесли к зданию администрации президента Российской Федерации 1,2 миллиона подписей в поддержку законодательной инициативы, которая предусматривает защиту нерождённых детей и повышение господдержки семьям и беременным женщинам.

Корреспондент Sputnik Молдова Чезар САЛАГОР побеседовал с лидером движения" За жизнь" Сергеем Чесноковым и выяснил, почему они считают, что это важно не только для будущего России, но и для будущего других близлежащих стран, и какие будут дальнейшие действия активистов.

- Вы уже собрали более миллиона подписей. За вашими акциями внимательно следят не только в России, но и за рубежом. Как вы считаете, почему то, что вы делаете, — является действительно важным для России, и какие ваши ожидания?

—  Проблема незащищённости жизни до рождения — это проблема не только России, но и всего мира. Также как и проблема снижения рождаемости и разрушения традиционных семейных ценностей.  И хотя явление pro-life (в защиту жизни) в 1970 году возникло в Соединённых Штатах Америки, и не смотря на то, что президент США в данный момент симпатизирует именно "пролайфу", а не наоборот,  — я считаю, что именно у России есть больше перспектив стать центром кристаллизации сил в защиту жизни. Именно у России, несмотря на все её падения (а мы первыми легализовали аборт), есть шанс и вот почему — это наша способность к возрождению. Вот во Франции казнили Людовика 17-го и, в конечном итоге, забыли про него. В России же царскую семью расстреляли, но не прошло и ста лет как царскую семью вновь прославили и покаялись перед ней.  То есть Россия способна к возрождению. И то, что в России первые в мире были легализованы аборты, не исключено, что Россия может стать первой страной, в которой произойдёт коренной разворот в противоположенном направлении. 

- Какими будут ваши следующие действия, чтобы убедить власти в поддержке чтобы вашу инициативу поддержали?

— Во-первых, мы как занимались, так и будем продолжать развивать нашу текущую деятельность по трём направлениям: просвещение, благотворительность и правозащита. Мы не только просвещаем население, но и оказываем конкретную помощь многодетным семьям, а также оказываем экстренную помощь в рамках консультирования, то есть спасаем детей непосредственно из "мясорубки". Так же будем продолжать заниматься защитой жизни добиваясь изменения законодательства. Во-вторых, мы будем делать следующие шаги в развитие акции по передачи миллиона подписей и следующей акцией будет передача подписей в регионах, в целом ряде субъектов Российской Федерации для инициирования изменении в региональном законодательстве для поддержания многодетных семей, кризисных беременных и конечно будем заниматься просветительской работой, продвигать социальную рекламу для того чтобы в регионах у нас была про семейная атмосфера. Мы инициируем массовые письма на имя Президента РФ, телеграммы и т.п. И в-третьих, мы будем искать выходы на наших единомышленников во власти, чтобы донести наши предложения, нашу программу действий до главы нашего государства.

- В Молдове также как и в соседних Румынии и Украине, ситуация, связанная с абортами, является катастрофической. Миллионы детей так и не смогли сказать слово "МАМА". Какое пожелание хотели бы вы всем передать?

— Я бы хотел передать всем здоровым силам Молдовы и близлежащих государств — Румынии и Украине, что спасение утопающего дело рук самого утопающего. Приказ на подвиг сердце отдает. Поэтому каждый, кто осознал, что ребёнок до рождения — это уже уникальное человеческое существо, должен отдать себе приказ действовать и не ожидать, что кто-то за нас все решит. Если вы патриот своей страны, то, конечно, вы обязаны думать над тем, чтобы она не вымирала. Чтобы была высокая рождаемость, чтобы ваше государство процветало. А это возможно только в том случае, если всем миром будет осознана ценность жизни каждого ребёнка, и ценность жизни в самый незащищённый период по современному законодательству. То есть, в период от зачатия до рождения. Я знаю, что в Молдове очень любят детей. Но у широкого круга людей не хватает информации о жизни ребенка до рождения, а у тех, кто уже понял важность проблемы — решительности. Поэтому главное принять решение бороться за жизнь!

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Теги:
защита семьи, вы обязаны думать об этом, Лидер движения «За Жизнь, рождение ребенка, права ребенка, демография, аборт, инициатива, семья, дети, За Жизнь, Сергей Чесноков, Молдова, Румыния, Россия, Украина, Общество
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