Как приднестровский политолог оценил переговоры в Вене

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Подписанные протокол после встречи в формате "5+2" в Вене и накануне ее важные Соглашения в интересах жителей двух берегов Днестра вселяют определенный оптимизм, в контексте сближения позиций сторон конфликта, однако неизвестно пока как они будут интерпретироваться и реализовываться. Такое мнение высказал корреспонденту Sputnik зав. кафедрой политологии и политического управления ПГУ им. Т.Г. Шевченко Илья Галинский.

"Необходимо идти вперед по пути сближения позиций сторон, решая "огромную кучу" застывших, замороженных проблем и проблемок, не думая о том, что получится в конечном итоге", — отметил он важность сделанных на встрече и накануне нее шагов.

Тем не менее Галинский предостерегает, что не стоит забывать известную поговорку "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги" и вспоминает в этой связи, чем в свое время закончился "Меморандум Козака". Казалось бы, дело было сделано, все вздохнули с облегчением и вдруг в мгновение ока все кардинально изменилось, напомнил он.

"Какими бы актуальными и высокопрофессиональными эти Соглашения не были, главное их интерпретация и реализация. И может случиться, как уже бывало, что стороны конфликта вкладывают в их содержание совершенно разный смысл", — пояснил эксперт.

В связи с этим политолог обращает внимание — позитивно относясь к тому, что уже сделано, зафиксировано, не стоит быть излишне оптимистами.

"Жесткая позиция властей Молдовы по реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы на основе разработанного ею особого правового статуса может в очередной раз отбросить молдо-приднестровское урегулирование далеко назад и разрушить все заключенные Соглашения и перспективы, прописанные в Протоколе по итогам Венской встречи", — подчеркнул он.