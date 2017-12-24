Можно ли скачать совесть из гаджета?

Николай Костыркин

Главная проблема Молдовы — поколение, рожденное в начале века. Так можно было бы назвать какой-нибудь очерк, но здесь мы ограничимся лишь небольшой заметкой. Неожиданное фото активно обсуждают в фейсбуке — две девочки в троллейбусе даже не думают уступать пожилым место.

Казалось бы, обыденное, увы, дело. Но кое-кто из пользователей Сети, который, судя по всему, стал очевидцем произошедшего, зрел в корень, сказав:

"Вот результат деятельности Фусу и Санду. Эти дамы считают, что с таким воспитанием молодёжи не стыдно выйти в "свет" ЕС. Вы думаете, эти девочки спят? Ничего подобного. Просто они смотрят фильм. А рядом стоят бабулька и мужчина с рукой в гипсе. Троллейбус в пробке, постоянно дергается, стоять молодым непросто, а тут старики… Но девчушки уселись на места для инвалидов и на замечания не реагировали".

Если этих детей не научили элементарным вещам — пропускать вперед женщин (в случае с мальчиками и юношами), уступать место пожилым, беременным и (!) небеременным женщинам место, вежливо говорить, не смеяться громко в общественных местах — то о чем мы можем тогда говорить?! Есть ли смысл рассуждать о номинальном патриотизме, когда любовь к родной стране начинается с любви, заботы или, по крайней мере, внимательность по отношению к тем, кто в этой стране живет?

А ведь такие вот девочки через несколько лет родят своих детей — и чему они их научат, кроме умения не замечать справедливых упреков, уткнувшись в гаджет?! Что ж, спасибо тем, кто создал в Молдове обстоятельства вседозволенности, спрятав это слово, вседозволенность, за лозунгами свободы и равенства.

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