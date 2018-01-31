Эксперт: только евразийская интеграция поднимет экономику Молдовы

В республике определенной популярностью пользуется точка зрения, согласно которой Молдова должна изменить вектор своего развития, отвернуться от соблазнов Евросоюза и влиться в процесс евразийской интеграции. О том, насколько это возможно, корреспондент Sputnik поговорил с координатором экспертного совета "Большая Евразия" Сергеем Масауловым.

Sputnik, Лев Рыжков

Не декларативно, а по сути

"Я думаю, что Молдова не останется в стороне от процесса евразийской интеграции. Попытки республики оказаться внутри Европы, в общем-то, иллюзорны", — сказал Sputnik Сергей Масаулов.

Принадлежность к Европе, по словам эксперта, носит больше декларативный характер.

"На самом деле вместе со всеми особенностями своей экономики Молдова находится внутри Евразийского Экономического Союза, — отметил Масаулов. — Если Молдова попадет в орбиту ЕвразЭС, то мгновенно изменится и ее экономическое положение. Почему? Потому что все сельское хозяйство республики полностью работает на российский рынок. Население же ездит в Россию на заработки".

Также, по словам эксперта, вступление в Евразийский Экономический Союз поможет Молдове решить проблему, которой уже больше четверти века.

В поисках утраченных ответов

"Вступление в ЕвразЭС открывает явную перспективу восстановления территориальной целостности и суверенитета Молдовы на всей своей территории, — подчеркнул Сергей Масаулов. — Потому что в условиях экономической интеграции уже можно будет решать вопрос Приднестровья. Чем дольше во времени его растягивают, тем сильнее раскол страны".

Презентация экспертной платформы "Большая Евразия" прошла в среду в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Задача проекта — создать принципиально новую платформу сотрудничества на международной арене. Сообщество российских экспертов будет постоянно действовать в тесном сотрудничестве с коллегами из других стран. Будут выслушивать и анализировать разнообразные, даже противоположные точки зрения.

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Одна из главных задач проекта — разработка решений многочисленных проблем не только на государственном, но и на региональном уровне, с привлечением лучших специалистов в своих областях.