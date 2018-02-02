Косачев: США не приемлют те ценности, которые сами же и продвигают

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Российский сенатор, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев раскритиковал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о растущем влиянии России в Латинской Америке.

Накануне своего турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил озабоченность увеличивающимся влиянием России и Китая в регионе. Он заявил, что "регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона".

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Косачев на своей странице в Facebook отметил, что международная политика США не обходится без двойных стандартов. По его словам, на этот раз Тиллерсон превзошел даже самые откровенные образцы американского "двоемыслия".

"В частности, заявив, что Латинской Америке, дескать, "не нужны новые имперские державы, которые ищут выгоды только для собственного народа". В то время, как позиция США, оказывается, резко контрастирует с подобным поведением: "Подход США основывается на взаимовыгодных целях — способствовать развитию и процветанию обеих сторон", — отметил российский сенатор.

Он напомнил, что Вашингтон в обход своих же демократических ценностей, вмешивается в дела стран СНГ.

"Как и всегда, когда нужно оправдать двойные стандарты (по логике: "а нас-то за что?!", ибо Вашингтон считает естественным бесцеремонно лезть в дела стран СНГ, раздражаясь при этом из-за наших попыток налаживать нормальные отношения с соседями США), в ход идет демагогия о ценностях", — написал сенатор.

Косачев обратил внимание на то, что американский президент в своей инаугурационной речи обозначил другие государственные приоритеты, выдвигая на первый план вопросы экономического развития США.

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"Это не вызывало бы особого удивления, если бы звучало не из уст представителя администрации президента, который уже в своей инаугурационной речи заявил о том, что, ранее "мы сделали другие страны богатыми" в ущерб самим американцам, но теперь этому экономическому безобразию будет положен конец: "начиная с сегодняшнего дня, Америка будет превыше всего…", — напомнил Косачев.

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Глава международного комитета подчеркнул, что факт отказа США от своих же принципов стал очевидным.

"Очевидно, что когда США нервничают по поводу растущего влияния России и Китая (именно их упомянул Тиллерсон отдельно) в своем южном "подбрюшье", то лишь подтверждают уже очевидную мысль: Вашингтон на деле категорически не приемлет все то, что сам продвигает на словах — демократические принципы в международных отношениях, суверенные права государств на развитие связей с другими странами по своему усмотрению, открытый и свободный "рынок" геополитических и торговых альтернатив и т.п. Латинская Америка — очередной регион, где однополярность противостоит многополярности, по сути — авторитарная модель мироустройства — демократической. Полагаю, нам есть смысл ставить на демократию", — написал Косачев.