17:16 06 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-1°C
Прямой эфир
Поиск
Празднование годовщины исламской революции в Иране

Иранские эксперты: ядерная доктрина США - угроза всему миру и человечеству

© Sputnik/ Андрей Стенин
Мнение
Получить короткую ссылку
50 0 0

Иранские эксперты считают, "ядерная доктрина США может стать началом не новой гонки вооружений, а апокалипсиса"

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Новая ядерная доктрина США может привести к апокалипсису, сказал в беседе со Sputnik Иран эксперт по ядерным вопросам, иранский обозреватель международной политики Хасан Бехештипур.

Новая ядерная доктрина, представленная Пентагоном, согласно которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов, вызвала ряд нареканий. Согласно обнародованному документу, в представлении США возросло количество глобальных угроз, в том числе со стороны КНДР, Китая и Ирана. А в отношении России говорится, что она "угрожает первой применить ограниченный ядерный удар".

НАТО, база в Румынии, архивное фото
© AP Photo / Vadim Ghirda
Россия может оперативно отреагировать на ядерную угрозу НАТО в Европе

В связи с этим новая ядерная доктрина Вашингтона направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. А именно: США смогут разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности, развивать и модернизировать собственную "ядерную триаду", а также размещать по всему миру авиацию, способную нести эти заряды.

Эксперт: реплики Трампа в конгрессе США ведут к усилению напряженности>>>

В Пентагоне заявили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на США с использованием обычных вооружений.

Опрошенные Sputnik иранские эксперты, как и политическая элита Исламской республики, решительно осудили и раскритиковали новую ядерную доктрину США.

Эксперт по ядерным вопросам, иранский обозреватель по вопросам международной политики комментатор англоязычного иранского канала Press TV Хасан Бехештипур в беседе со Sputnik сказал, что новая ядерная доктрина США ― угроза всему миру и человечеству, а не только тем странам, которые США включили в этом документе в число потенциальных угроз.

"Ядерное оружие обладает такими свойствами, что оно не будет ограничиваться одним регионом. Это желание США порождает очередную гонку вооружений, при которой и другие страны захотят улучшать свои ядерные потенциалы и вооружения, что в свою очередь, приведет к нарушению международного ядерного баланса сил", — сказал Бехештипур.

По его словам, Трамп думает, что он сможет, как прозорливый торговец, получить с темой ядерного оружия свою выгоду. Такая позиция – не просто игра с огнем, это игра с безопасностью США и других стран мира.

"Что же до Ирана, то абсолютно абсурдно обвинять страну, которая не обладает ядерным оружием, и, более того, развивает свою ядерную программу исключительно в мирных целях под строжайшим контролем МАГАТЭ", — сказал Бехештипур.

Он отметил, что поражает "глупость и ошибочность враждебной позиции" этой доктрины по отношению к России и Китаю. Россия и Китай – вполне самодостаточные страны, способные так же, как и США улучшить свой ядерный потенциал. Ровно как и другие страны (Англия, Франция, Индия, КНДР).

По страницам "кремлевского доклада": гремлины против кремлинов>>>

Поэтому, по его словам, хочется верить, что США пересмотрят свое мнение по этой доктрине. Иначе мир могут ожидать самые апокалиптические последствия, которые люди даже не могли себе представить во время гонки вооружений прошлого века.

"Ядерная доктрина США может стать началом не новой гонки вооружений, а апокалипсиса", — сказал Бехештипур.

Другой собеседник Sputnik иранский политолог, эксперт по международной политике и стратегическим вопросам ирано-российского сотрудничества Мостафа Азериян отметил, что угрозы, о которых указывается в ядерной доктрине США, в частности в отношении Ирана, – не больше чем вымысел, в который не поверят другие страны мира:

Тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами прошла в ВС РФ
Министерство обороны РФ
Лавров: Россия не присоединится к договору о запрете ядерного оружия

"США в последние десятилетия активно показывали, насколько они заинтересованы в усилении своей власти. Они не терпят того, что кто-то кроме них может так же стремительно развивать военный потенциал и осваивать новые технологии. К примеру, Россия. Эта страна не только смогла за последние десятилетия нарастить военный потенциал, но и стать самый большой ядерной державой в количественном и качественном эквиваленте. Именно этим фактом недовольны США, что отразилось в их новой ядерной доктрине", — сказал Азериян.

Что же до Ирана, то, по его словам, США на протяжении вот уже нескольких десятилетий пытаются представить Исламскую республику главной угрозой, – пожалуй, не только для самих себя, но и для всего мира. Возможно, одним из предлогов, стал тот факт, что США расширили свою ракетную программу до границ Восточной Европы. При этом, что парадоксально, сами США усматривают угрозу в иранской ракетной программе.

Россия может оперативно отреагировать на ядерную угрозу НАТО>>>

Он отметил, что США в отношении Ирана должны понять одну вещь — после подписания ядерного соглашения, когда международные инспекторы МАГАТЭ строго контролируют деятельность ядерной программы ИРИ, мир уже не поверит в "американскую сказку" про большую иранскую ядерную бомбу, которая якобы угрожает безопасности всего мира, — сказал Азериян.

А по мнению Мостафы Азерияна, сильная политическая триада "Москва-Пекин-Тегеран" смогла бы также стать достойным щитом сопротивления действиям США.

По теме

Эксперт: Трамп зря меряется с Ким Чен Ыном размером ядерных кнопок
Трамп заявил Ким Чен Ыну, что его ядерная кнопка больше и мощнее
Ермаков: США стимулируют Иран вернуться к разработкам ядерного оружия
Нобелевская премия мира вручена за борьбу с ядерным оружием
ВВС США провели два испытания модификации ядерной бомбы
СМИ сообщают, что КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом
Противостояние США-КНДР: что будет с Молдовой в случае ядерной войны
Пентагон: на ядерное оружие КНДР ответ США будет сокрушительным
Теги:
воороужение, ядрная доктрина, ядерная угроза, ядерный удар, апокалипсис, эксперт, угроза, КНДР, Иран, Китай, США
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Язык на рассмотрении

    Президиум Сейма Латвии передал петицию за сохранение билингвального образования на рассмотрение парламентской комиссии по мандатам и этике.

  • Президент Литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты Виктор Орлов
    Снести память

    Департамент культурного наследия требует от Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" сноса памятников воинам Красной и царской армий.

  • Мясокомбинат Раквере
    "Мясной" бунт

    Бессрочная забастовка началась на крупнейшем мясокомбинате Эстонии – чего требуют работники, и кто их поддерживает, выяснил Sputnik.

  • Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево
    Авиационная "блокада"

    Авиакомпания "Аэрофлот" отменила вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно – какие еще направления закрыты?

  • Проверка документов на паспортном контроле на таможенно-пропускном пункте Казбеги на грузино-российской границе
    Я не вернусь!

    Большая часть граждан Грузии, въехавших на территорию России в минувшем году, не покинули ее пределы – сколько грузин осталось?

  • Аркадий Джопуа
    Золото скифов

    Sputnik Абхазия узнал подробности находки могильника с драгоценностями – одного из крупнейших на всем восточном побережье Черного моря.

  • Грузовые контейнеры на порту в Китае, фото из архива
    Транзитный потенциал

    Азербайджан предлагает Китаю свои услуги в качестве страны-транзитера, а так же желает освоить необъятный китайский рынок – что думают об этом в Поднебесной?

  • В Армении военнослужащие отразили атаку на штаб военной базы ЮВО условной диверсионной группы.
    Отбились!

    Российские военные отразили атаку на штаб соединения на территории военного городка "Большая крепость" в Гюмри – что случилось на самом деле?

  • Женщина на скамье подсудимых, архивное фото
    Прерванный джихад

    Гражданку Казахстана осудили за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии и попытку завербовать несовершеннолетнего родственника.

  • Архивное фото президента РФ Владимира Путина
    Всем прощаю!

    Президент России Владимир Путин ратифицировал документы о списании Кыргызстану остатков долга в 240 миллионов долларов.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Угроза для мигранта

    Sputnik Таджикистан выяснил, что мигрантам из Центральной Азии в России угрожает отнюдь не отсутствие доступных вакансии. А что?

  • Предновогодний Владивосток
    Именем героя

    Одну из улиц Владивостока хотят назвать в честь сбитого в Сирии российского летчика – в качестве вариантов рассматривают Узбекскую и Хивинскую улицы.

  • Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
    Добро пожаловать!

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил республики в российские ВС.

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Язык на рассмотрении

    Президиум Сейма Латвии передал петицию за сохранение билингвального образования на рассмотрение парламентской комиссии по мандатам и этике.

  • Президент Литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты Виктор Орлов
    Снести память

    Департамент культурного наследия требует от Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" сноса памятников воинам Красной и царской армий.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кишинев
Как исчезает старый Кишинев: исторический центр медленно "умирает"
Парень сделал необычное предложение руки, сыграв роль наркоторговца
Парень сделал необычное предложение руки, сыграв роль наркоторговца
Кем не могут работать мигранты в России
Мигрант не пройдет: кому запрещено работать в России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться