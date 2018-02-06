Иранские эксперты: ядерная доктрина США - угроза всему миру и человечеству

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Новая ядерная доктрина США может привести к апокалипсису, сказал в беседе со Sputnik Иран эксперт по ядерным вопросам, иранский обозреватель международной политики Хасан Бехештипур.

Новая ядерная доктрина, представленная Пентагоном, согласно которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов, вызвала ряд нареканий. Согласно обнародованному документу, в представлении США возросло количество глобальных угроз, в том числе со стороны КНДР, Китая и Ирана. А в отношении России говорится, что она "угрожает первой применить ограниченный ядерный удар".

© AP Photo / Vadim Ghirda Россия может оперативно отреагировать на ядерную угрозу НАТО в Европе

В связи с этим новая ядерная доктрина Вашингтона направлена на снижение вероятности применения ядерного оружия. А именно: США смогут разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности, развивать и модернизировать собственную "ядерную триаду", а также размещать по всему миру авиацию, способную нести эти заряды.

Эксперт: реплики Трампа в конгрессе США ведут к усилению напряженности>>>

В Пентагоне заявили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на США с использованием обычных вооружений.

Опрошенные Sputnik иранские эксперты, как и политическая элита Исламской республики, решительно осудили и раскритиковали новую ядерную доктрину США.

Эксперт по ядерным вопросам, иранский обозреватель по вопросам международной политики комментатор англоязычного иранского канала Press TV Хасан Бехештипур в беседе со Sputnik сказал, что новая ядерная доктрина США ― угроза всему миру и человечеству, а не только тем странам, которые США включили в этом документе в число потенциальных угроз.

"Ядерное оружие обладает такими свойствами, что оно не будет ограничиваться одним регионом. Это желание США порождает очередную гонку вооружений, при которой и другие страны захотят улучшать свои ядерные потенциалы и вооружения, что в свою очередь, приведет к нарушению международного ядерного баланса сил", — сказал Бехештипур.

По его словам, Трамп думает, что он сможет, как прозорливый торговец, получить с темой ядерного оружия свою выгоду. Такая позиция – не просто игра с огнем, это игра с безопасностью США и других стран мира.

"Что же до Ирана, то абсолютно абсурдно обвинять страну, которая не обладает ядерным оружием, и, более того, развивает свою ядерную программу исключительно в мирных целях под строжайшим контролем МАГАТЭ", — сказал Бехештипур.

Он отметил, что поражает "глупость и ошибочность враждебной позиции" этой доктрины по отношению к России и Китаю. Россия и Китай – вполне самодостаточные страны, способные так же, как и США улучшить свой ядерный потенциал. Ровно как и другие страны (Англия, Франция, Индия, КНДР).

По страницам "кремлевского доклада": гремлины против кремлинов>>>

Поэтому, по его словам, хочется верить, что США пересмотрят свое мнение по этой доктрине. Иначе мир могут ожидать самые апокалиптические последствия, которые люди даже не могли себе представить во время гонки вооружений прошлого века.

"Ядерная доктрина США может стать началом не новой гонки вооружений, а апокалипсиса", — сказал Бехештипур.

Другой собеседник Sputnik иранский политолог, эксперт по международной политике и стратегическим вопросам ирано-российского сотрудничества Мостафа Азериян отметил, что угрозы, о которых указывается в ядерной доктрине США, в частности в отношении Ирана, – не больше чем вымысел, в который не поверят другие страны мира:

Министерство обороны РФ Лавров: Россия не присоединится к договору о запрете ядерного оружия

"США в последние десятилетия активно показывали, насколько они заинтересованы в усилении своей власти. Они не терпят того, что кто-то кроме них может так же стремительно развивать военный потенциал и осваивать новые технологии. К примеру, Россия. Эта страна не только смогла за последние десятилетия нарастить военный потенциал, но и стать самый большой ядерной державой в количественном и качественном эквиваленте. Именно этим фактом недовольны США, что отразилось в их новой ядерной доктрине", — сказал Азериян.

Что же до Ирана, то, по его словам, США на протяжении вот уже нескольких десятилетий пытаются представить Исламскую республику главной угрозой, – пожалуй, не только для самих себя, но и для всего мира. Возможно, одним из предлогов, стал тот факт, что США расширили свою ракетную программу до границ Восточной Европы. При этом, что парадоксально, сами США усматривают угрозу в иранской ракетной программе.

Россия может оперативно отреагировать на ядерную угрозу НАТО>>>

Он отметил, что США в отношении Ирана должны понять одну вещь — после подписания ядерного соглашения, когда международные инспекторы МАГАТЭ строго контролируют деятельность ядерной программы ИРИ, мир уже не поверит в "американскую сказку" про большую иранскую ядерную бомбу, которая якобы угрожает безопасности всего мира, — сказал Азериян.

А по мнению Мостафы Азерияна, сильная политическая триада "Москва-Пекин-Тегеран" смогла бы также стать достойным щитом сопротивления действиям США.