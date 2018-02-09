Молдова – Россия: а времена нынче настали суровые

Колумнист Ирина Алкснис сравнила антироссийские настроения в молдавской политике с финансовой пирамидой, которая рано или поздно обязательно рухнет. Успеет ли политическая элита вовремя выйти из опасной "игры"?

Прямо в данный момент очередной раз в человеческой истории разыгрывается традиционная драма под названием "лопнет надутый пузырь прямо сейчас или чуть попозже". Речь идет о масштабном падении курса биткоина, который всего пару месяцев назад породил невероятный ажиотаж своим фантастическим ростом.

Забавно, что люди, вкладывающиеся в подобные предприятия, в большинстве своем вполне отдают себе отчет в том, что речь идет об авантюре, которая закончится громким обрушением. Более того, они понимают, что организаторы авантюры целенаправленно разжигают ажиотаж, чтобы по максимуму самим снять сливки — за счет, разумеется, рядовых участников. А тех, в свою очередь, в логическом финале ждут банкротства, разбитые семьи, запои и даже самоубийства.

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Люди, в большинстве своем, действительно все это понимают, но они не в силах устоять перед искушением — рискнуть и постараться соскочить раньше, чем все лопнет, успев сорвать куш. Для абсолютного большинства эти надежды так и остаются несбыточными, и их ждет финансовый — а нередко и личный — крах.

Политические пирамиды

Удивительно, но схожие процессы можно наблюдать и в большой политике, только в роли игроков выступают национальные элиты, ставящие на кон судьбы собственной страны и ее народа.

Именно эта аналогия приходит на ум при оценке отношений России с Западом в последние годы.

Антироссийская кампания в мире раскручена до предела. Она была инспирирована ключевыми и самыми влиятельными западными державами мира, которые раз за разом выводили ее на новый, более высокий и напряженный виток, вовлекая в противостояние и русофобскую истерию многие страны и целые регионы.

Правда, есть одна существенная деталь.

© Sputnik/ Aleksey Filippov Песков: РФ не вмешивается в дела Молдовы

Главные игроки, даже если кажется, что они ведут борьбу на уничтожение, в итоге всегда договорятся между собой, так или иначе придут к общему знаменателю. А вот всем остальным, сыгравшим неудачно, в итоге уготована участь разменной монеты.

Именно поэтому самые мудрые из не самых влиятельных стран стараются держаться подальше от подобных конфликтов, выдерживая нейтралитет.

Но как показали последние годы, большинства западных соседей России последнее не касается. Они оказались в авангарде антироссийской кампании и ныне вынуждены собирать черепки, потому что тренд сменился, антироссийская риторика Берлина и Парижа буквально на глазах превращается в формальность, которая не мешает восстанавливать экономические связи и строить вторую ветку "Северного потока".

Москва слезам не поверит

Опыт Молдовы в этой ситуации интересен тем, что Кишинев умудрился встроиться в этот процесс в самом неудачном варианте из возможных. Хуже ситуация разве что у Украины, но там идет распад государственности, так что это все-таки представляется совсем отдельным случаем.

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Что же касается Молдовы, то у нее ни членства ЕС, ни членства НАТО… То и другое не особо какое достижение по нынешним временам Европы разных скоростей, но все-таки хоть что-то. Нет, у Молдовы все еще проще и печальнее. Просто небольшая и небогатая страна, чья элита решила поставить ее судьбу на кон в сложной геополитической игре, причем на заведомо проигрышный номер.

Какой был смысл усердно задираться с Россией на пике ее противостояния с Западом? И уж тем более, какой в этом смысл сейчас, когда тренд отчетливо и откровенно развернулся? Но официальный Кишинев, несмотря на сопротивление президента Додона, продолжает грести в прежнюю сторону.

Самое обидное — для Молдовы — в том, что никакого реального внешнеполитического эффекта ее нынешние действия не окажут. Судьба Юго-Восточной Европы — как, впрочем, и остальных ключевых регионов мира — будет определяться великими державами, главными геополитическими игроками мира, включая и Россию. А времена нынче настали суровые, решения принимаются жесткие.

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Единственно на что реально работает нынешняя антироссийская линия молдавских элит, это на усугубление внутриполитических проблем самой Молдовы, на усиление раскола молдавского общества, на обострение общественно-политического противостояния внутри самой страны. Собственно нынешняя история с принятием деклараций и сбором подписей за и против объединения с Румынией чрезвычайно наглядна в этом смысле.

© AFP 2018/ RAIGO PAJULA Россия ответит на создание и модернизацию баз НАТО у ее границ

Причем, в отличие от той же Украины, чьи внутренние неурядицы Россия вынуждена учитывать, поскольку это ее крупнейший сосед, Молдова даже в этом смысле не способна доставить хлопот Москве — маленькая страна, с которой даже нет общих границ.

А самое неприятное — опять-таки для Кишинева — заключается в том, что когда придет время платить по счетам (а оно всегда приходит), шансов на то, что удастся смягчить сердце России напоминаниями об общем братском прошлом, теперь практически нет. Москва больше не хочет верить слезам и сентиментальным воспоминаниям, предпочитая выгодные для себя соглашения с четко прописанными обязательствами сторон.

И что Молдова сможет предложить России в конечном итоге?

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