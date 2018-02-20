Оружие НАТО для Молдовы как предчувствие...

Александр Хроленко, военный обозреватель
Мирная и нейтральная Республика Молдова впервые за 27 лет приобретает летальное оружие по стандартам НАТО — за 11 млн евро.
Министр обороны страны Еуджен Стурза уже заявил, что перевооружение армии стало возможным благодаря помощи стратегических партнеров: принципиальное решение принято в Вашингтоне, деньги тоже американские. Правда, Стурза ничего не сказал об испытаниях, которые ожидают молдавский народ на этом пути. Поскольку не Кишинев определяет, насколько далеко может зайти Североатлантический альянс в противодействии интересам России в Восточной Европе.
В течение трех лет вся молдавская армия, которая сегодня в мировом рейтинге военной мощи вообще не значится, будет оснащена новейшим вооружением по стандартам НАТО. Американцы модернизируют военный аэродром в Маркулештах и полигон в Бульбоаке. Тратить деньги просто так на Западе не принято. За что же так дорого платят США?
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Натовское оружие в Молдове имеет лишь один вектор применения. Для начала молдавские войска станут активнее участвовать в международных маневрах НАТО. Появится необходимость стандартизации по направлениям: организация войск, система управления, общее планирование. Выяснится, что полной синхронизации удастся достичь лишь внутри альянса. Рано или поздно, чучелом или тушкой, нейтральную республику постараются втянуть в военно-политический блок.
Шаг за шагом НАТО продолжает расширяться на восток — создавать военную инфраструктуру для агрессии.
Опасные качели
Согласно своей конституции, Республика Молдова имеет нейтральный статус. По данным социологов, большинство молдавских граждан выступает против вступления страны в НАТО. Президент республики Игорь Додон не раз заявлял: "НАТО — категорически неприемлемо". И все же политика США в Восточной Европе, включая "сдерживание России", вызывает в Кишиневе особую отзывчивость.
Программа НАТО "Атлантическая решимость" стартовала в 2014 году, а уже в 2017-м в Молдове открыли Офис НАТО. Два года назад командующий войсками НАТО в Европе Филип Бридлав сказал: "Мы должны начать информационную войну против России, которая ведет против нас войну гибридную", и в январе 2018-го Кишинев принял закон о борьбе с российской пропагандой.
Молдова с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства (IPAP), и программа рассчитана не на одно десятилетие. С 2009 года проводятся совместные молдавско-американские учения Joint Combined Exchange Training. И Брюссель уже признал, что молдавские войска приближены к функциональной совместимости с силами альянса.
Перспективные направления сближения Молдовы с НАТО — разработка стратегических документов для реформирования, военного планирования и формирования бюджета оборонной сферы, для совершенствования военного образования. Национальный военный институт и Учебный центр по поддержанию мира находятся под влиянием и контролем специалистов из Вашингтона и Брюсселя.
Если молдавские войска не подчиняются своему верховному главнокомандующему (а это избранный народом Молдовы президент Игорь Додон), возможно, они служат интересам какой-то иной страны.
Степень демократии
Взаимодействие альянса с Молдовой зависит, вроде бы, лишь от готовности республики "продолжать процесс демократических реформ, но дальше всех пойдет тот солдат, который не знает, куда он идет".
Сегодня антироссийская истерия позволяет США и НАТО успешнее осуществлять мягкую оккупацию Молдовы, и превращать ее территорию в плацдарм для концентрации американских войск перед броском на восток. Или для организации изматывающих "локальных" войн. Во всех случаях защищать Молдову никто не собирается, ведь на нее никто не планирует нападать.
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НАТО не играет заметной роли в процессе урегулирования Приднестровского конфликта, но в Брюсселе считают, что Москва должна вывезти из региона российские оружие и боеприпасы. При этом Пентагон намерен в разы увеличить запасы снарядов в Европе для сдерживания России. Хотя неизвестно, кто кого сдерживает. Российские военнослужащие-миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, их присутствие обеспечивает в регионе стабильность.
В сложной обстановке президент Игорь Додон стремится быстрее ввести Молдову в Евразийский экономический союз, укрепить взаимодействие с традиционно дружественными Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Прозападные представители правительства возражают: президент не является собственником страны. Премьер-министр Павел Филип прямо заявляет: если евразийский документ будет подписан, его не ратифицирует молдавское законодательное собрание.
Парламент и правительство откровенно мешают законно избранному президенту вести диалог с Россией, и продвигают интересы Североатлантического альянса (Building Integrity Programme).
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