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Военная техника НАТО, архивное фото

Оружие НАТО для Молдовы как предчувствие...

© AFP 2018/ Petras Malukas
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Военный обозреватель Sputnik задался вопросом: зачем нейтральной Молдове нужно летальное оружие НАТО.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Мирная и нейтральная Республика Молдова впервые за 27 лет приобретает летальное оружие по стандартам НАТО — за 11 млн евро.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg
© REUTERS/ Eric Vidal
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Министр обороны страны Еуджен Стурза уже заявил, что перевооружение армии стало возможным благодаря помощи стратегических партнеров: принципиальное решение принято в Вашингтоне, деньги тоже американские. Правда, Стурза ничего не сказал об испытаниях, которые ожидают молдавский народ на этом пути. Поскольку не Кишинев определяет, насколько далеко может зайти Североатлантический альянс в противодействии интересам России в Восточной Европе.

В течение трех лет вся молдавская армия, которая сегодня в мировом рейтинге военной мощи вообще не значится, будет оснащена новейшим вооружением по стандартам НАТО. Американцы модернизируют военный аэродром в Маркулештах и полигон в Бульбоаке. Тратить деньги просто так на Западе не принято. За что же так дорого платят США?

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Натовское оружие в Молдове имеет лишь один вектор применения. Для начала молдавские войска станут активнее участвовать в международных маневрах НАТО. Появится необходимость стандартизации по направлениям: организация войск, система управления, общее планирование. Выяснится, что полной синхронизации удастся достичь лишь внутри альянса. Рано или поздно, чучелом или тушкой, нейтральную республику постараются втянуть в военно-политический блок.

Шаг за шагом НАТО продолжает расширяться на восток — создавать военную инфраструктуру для агрессии.

Опасные качели

Согласно своей конституции, Республика Молдова имеет нейтральный статус. По данным социологов, большинство молдавских граждан выступает против вступления страны в НАТО. Президент республики Игорь Додон не раз заявлял: "НАТО — категорически неприемлемо". И все же политика США в Восточной Европе, включая "сдерживание России", вызывает в Кишиневе особую отзывчивость.

Программа НАТО "Атлантическая решимость" стартовала в 2014 году, а уже в 2017-м в Молдове открыли Офис НАТО. Два года назад командующий войсками НАТО в Европе Филип Бридлав сказал: "Мы должны начать информационную войну против России, которая ведет против нас войну гибридную", и в январе 2018-го Кишинев принял закон о борьбе с российской пропагандой.

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© AP Photo / Vadim Ghirda
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Вашингтон и Брюссель постоянно расширяют военное присутствие в нейтральной Молдавии. В реновацию военной базы неподалеку от Тирасполя американцы за пять лет вложили 1,6 миллиона долларов, строительство продолжается. Вероятно, США планируют готовить здесь молдавский спецназ — на случай нового конфликта с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

Молдова с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства (IPAP), и программа рассчитана не на одно десятилетие. С 2009 года проводятся совместные молдавско-американские учения Joint Combined Exchange Training. И Брюссель уже признал, что молдавские войска приближены к функциональной совместимости с силами альянса.

Перспективные направления сближения Молдовы с НАТО — разработка стратегических документов для реформирования, военного планирования и формирования бюджета оборонной сферы, для совершенствования военного образования. Национальный военный институт и Учебный центр по поддержанию мира находятся под влиянием и контролем специалистов из Вашингтона и Брюсселя.

Если молдавские войска не подчиняются своему верховному главнокомандующему (а это избранный народом Молдовы президент Игорь Додон), возможно, они служат интересам какой-то иной страны.

Степень демократии

Взаимодействие альянса с Молдовой зависит, вроде бы, лишь от готовности республики "продолжать процесс демократических реформ, но дальше всех пойдет тот солдат, который не знает, куда он идет".

Сегодня антироссийская истерия позволяет США и НАТО успешнее осуществлять мягкую оккупацию Молдовы, и ‬превращать ее территорию в плацдарм для концентрации американских войск перед броском на восток. Или для организации изматывающих "‬локальных" ‬войн.‬‬‬‬ Во всех случаях защищать Молдову никто не собирается, ‬ведь на нее никто не планирует нападать.‬‬‬‬‬‬‬‬

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НАТО не играет заметной роли в процессе урегулирования Приднестровского конфликта, но в Брюсселе считают, что Москва должна вывезти из региона российские оружие и боеприпасы. При этом Пентагон намерен в разы увеличить запасы снарядов в Европе для сдерживания России. Хотя неизвестно, кто кого сдерживает. Российские военнослужащие-миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, их присутствие обеспечивает в регионе стабильность.

Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo: Пресс служба РИСИ
Ермаков: НАТО повышает свой потенциал за счет Молдовы
На Варшавском саммите НАТО в июле 2016-го министр обороны Молдовы, тогда еще Антон Шалару обратился к альянсу с просьбой о вводе "международной гражданской миссии" в Приднестровье и выводе оттуда российской армии и вооружений. Однако Брюссель не способен принудить Москву к чему-либо подобному. Позиция России в регионе легитимна и конструктивна. Запад фактически поощряет гражданскую войну.

В сложной обстановке президент Игорь Додон стремится быстрее ввести Молдову в Евразийский экономический союз, укрепить взаимодействие с традиционно дружественными Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Прозападные представители правительства возражают: президент не является собственником страны. Премьер-министр Павел Филип прямо заявляет: если евразийский документ будет подписан, его не ратифицирует молдавское законодательное собрание.

Парламент и правительство откровенно мешают законно избранному президенту вести диалог с Россией, и продвигают интересы Североатлантического альянса (Building Integrity Programme). 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
военное обозрение, военное, нато, оружие, безопасность, нейтралитет, мнение, молдова
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