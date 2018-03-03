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Gazoductul Iași-Ungheni

Может ли Молдова рассчитывать на газ из Румынии

© Photo: mec.gov.md
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По мнению экспертов, у Молдовы пока нет альтернативных источников, которые могли бы полностью заменить транзит российского газа через Украину.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Продление до Кишинева ветки газопровода Яссы-Унгены должно завершиться до конца 2018 года, пока эта артерия используется на 0,2% от своих возможностей, а альтернативных источников, которые могли бы полностью заменить транзит газа через Украину у Молдовы пока нет, отмечают эксперты.

Газовая плита
CC0 / pixabay
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Ранее СМИ передавали, что Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", взыскав с российской компании 4,6 миллиарда долларов за недопоставку газа на транзит через Украину. Ранее суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов по контракту на поставку газа.

В пятницу в СМИ появились сообщения, что российский "Газпром" начинает процедуру немедленного расторжения контрактов с Украиной на поставки и транзит газа.
Журналисты Sputnik выяснили у экспертов, как данная ситуация может отразиться на Молдове, для которой "Газпром" является основным источником "голубого топлива".

"Может бьть один запасной вариант, если сохранилась компрессорная станция. Мы могли бы воспользоваться газом из газохранилища в украинском Богородчень. В 2009 году мы воспользовались этой возможностью. Но надо отметить, что это газохранилище небольшое", — рассказал заместитель директора Института энергетики Академии наук Молдовы Владимир Берзан.

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что решение "Газпрома" не затронет молдавских потребителей, и ситуация до крайности не дойдет.
"На данный момент это решение не влияет напрямую на потребителей из Республики Молдова, потому что так или иначе Украина остается страной, через которою проходит транзит природного газа", — сказал Гырбу.

Эксперт высказал мнение, что Молдова может найти другие источники импорта природного газа.

Сейчас у альтернативного газопровода "Яссы-Унгены" объемы поставок незначительные. Они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

На днях стало известно, что компания "Euro Transgaz" стала победителем конкурса по приватизации госпредприятия Vestmoldtransgaz — оператора газопровода Яссы-Унгены. Покупатель обязался инвестировать в компанию 93 миллиона евро в течение двух лет после покупки.

Протяженность газопровода Яссы-Унгены-Кишинев составит 120 километров. По какой цене в республику будет поступать румынский газ, пока неизвестно.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории. Что касается энергетической части соглашения, то она предполагает реализацию первого соединения электросетей на юге Исакча (Румыния) — Вулканешты — Кишинев.

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Теги:
альтернатива, газопровод Яссы-Унгены, газопровод, газ
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