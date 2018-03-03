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Турецкие солдаты

Эксперты: Турция совершенно спокойно может выйти из НАТО

© AFP 2018/ BULENT KILIC
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Турецкие эксперты, опрошенные Sputnik, прокомментировали заявления Владимира Путина по новейшим российским вооружениям, сделанные им в ходе обращения к Федеральному Собранию.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. У Турции нет необходимости в ядерной обороне и системе сдерживания НАТО, так прокомментировал заявления Путина по новейшим российским вооружениям генерал-майор ВВС Турции в отставке, турецкий политик Беязыт Караташ.

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Он также отметил, что это подтверждают и слова первого замглавы комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, который накануне подчеркнул, что страны ОДКБ, Сирия, Иран, Северная Корея, Китай и Турция являются партнерами России, за которых Москва будет готова "заступиться в случае ядерного нападения на них", передает Sputnik Турция.

"Заявление российских властей демонстрирует, что у Турции для обеспечения собственной безопасности нет потребности в системе ядерного сдерживания НАТО. Москва подчеркивает, что Турция совершенно спокойно может выйти из НАТО, и в этой ситуации Анкара будет иметь гарантии того, что она не столкнется с какой-либо угрозой в вопросе обеспечения национальной безопасности", — считает Караташ.

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Эксперт напомнил о том, что ранее уже говорил о вероятности возникновения ситуации, при которой Турция может оказаться в положении ядерной мишени со стороны США.

"Тогда я имел в виду, что осуществление любой страной НАТО, в первую очередь, Америкой, с территории Турции ядерной атаки на третью страну, может сделать Турцию ядерной мишенью. Однако своим недавним заявлением Россия, с одной стороны, предложила Турции систему защиты, альтернативную ядерному сдерживанию НАТО, и, с другой стороны, через Турцию направила определенное послание НАТО и США", — отметил он.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
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Эксперт высказал мнение, что США уже не являются мировой супердержавой, так как вынуждены создавать разные коалиции.

"Нужно еще раз подчеркнуть, что США не являются супердержавой с точки зрения ее ресурсов в сфере конвенциального вооружения, и они сами это осознают. США — это страна, которая вынуждена создавать коалиции для того, чтобы осуществить военное вмешательство в Афганистан, Ирак, Сирию, или какую —либо другую точку миру. Речь идет об Америке, создавшей союз с 70 различными силами. Это является одним из главных доказательств того, что США сегодня уже не являются мировой супердержавой",  — убежден Караташ.

Караташ указал на то, что заявления Путина в отношении вооружения последовали за высказываниями Дональда Трампа о намерении развивать ядерное тактическое оружие.

"В свою очередь, заявление американского президента можно рассматривать как попытку компенсировать свою слабость в обычном вооружении за счет наращивания ядерного потенциала. В этой связи, заявления, сделанные Путиным, могут быть расценены как ответ на полную угроз риторику США", — добавил эксперт.

В свою очередь, политолог Оздемир Акбал, комментируя часть выступления Путина, касающуюся новейших вооружений России, отметил, что слова российского президента отражают его стремление сформировать новый союз.

"Одной из задач, безусловно, было направить определенное послание Турции, которая испытывает проблемы в отношениях со своими союзниками в связи с сирийским вопросом. Заявлением о разработке новейшего ядерного оружия Путин, с одной стороны, подчеркнул статус России как глобального игрока, достигнутый после начала операции в Сирии в 2015 году, а с другой стороны, выразил намерение создать новые союзнические связи", — считает турецкий политолог.

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Между тем, по словам Акбала, членство Турции в НАТО препятствует ее активным шагам в направлении создания новых союзов.

"Турция, несмотря на все существующие в отношениях проблемы, сегодня продолжает являться членом НАТО. Если системную структуру не настигнет кризис, способный коренным образом изменить существующий баланс сил, каким в свое время стала Вторая мировая война, Турции будет весьма сложно предпринимать действия, направленные на изменение существующей союзнической структуры", — заключил он.

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Теги:
эксперты, нато, армия, солдаты, мнение, турция
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