Политик рассказал о самой большой трагедии Молдовы

Глава комиссии по укреплению государственности в совете гражданского общества при президенте РМ рассказал о самой большой ошибке властей.

Экс-вице-премьер, доктор исторических наук Виктор Степанюк, отвечая на вопрос о современных вызовах для молдавского общества и государства, в частности о проблеме депопуляции, сказал, что за 25 лет независимости страна потеряла около трети населения. "Я уверен, что наше государство переживет это сложное время, эти сложные годы", — заявил Степанюк в ходе передачи "Этносы Молдовы. Молдаване в истории", прошедшей в информационном агентстве Sputnik.

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По его мнению, в Молдове необходимо воспитывать патриотизм, но никто на государственном уровне этим вопросом не занимается.

Отвечая на вопрос об унионистких тенденциях в Молдове, сборе подписей в некоторых селах о ликвидации страны, Степанюк заявил, что, по его мнению, это, скорее всего, манипуляции. "Конечно, чем слабее государство, тем сильнее унионисткие настроения.

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Мы, в отличие от своих оппонентов, видим процветающее будущее для нашей страны. Впрочем, я не вижу большой опасности в полемике двух идеологий", — сказал Степанюк. При этом он подчеркнул, что с подобными проблемами сталкивались и другие страны, например, Австрия, которая успешно справилась с "германизмом" – «в конце концов, они построили современную и интересную страну, Австрию любят все», — отметил Степанюк.

По его словам, самая большая трагедия заключается в том, что за эти 27 лет всем правительствам так и не удалось внедрить историю Молдовы в школах.