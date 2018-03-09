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Виноградники в Молдавии

Когда в Молдавии жили Боги

© Sputnik/ Vladimir Rodionov
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Гипотеза о происхождении жизни и смерти в Молдавии Диониса меняет представления о прошлом нашей страны - cлишком много свидетельств, чтобы отрицать происхождение Диониса на Днестре.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik, Евгений Паскарь. Древняя история Молдавии занимает умы многих исследователей. Дело в том, что существует большое количество письменных и других источников, указывающих на факты, внимательное изучение которых, приводит, как может показаться на первый, неискушенный взгляд, к невероятным предположениям и выводам. Новые горизонты знания открываются для тех, кто не руководствуется домыслами, кто погружается в тему, для тех, кто находит факты и способен анализировать их. Но, разумеется, что не все располагают возможностями и временем на такого рода путешествия в поисках забытых истин и смыслов. Но и на этом пути далеко не каждому открываются тайны, возможно – только избранным.

Карта распространение топонима Молдавия
© Sputnik/
Молдавия – происхождение названия, или Молдавия по всей Европе

Связующее звено — Тирас

Среди заслуживающих особого внимания исследований, затрагивающих древний мифологический период истории, в том числе и наших краев – Северо-Западного Причерноморья, относятся работы американского антрополога, лингвиста, историка Генри Шепарда. Анализируя огромный массив античных, средневековых и современных письменных источников, открытия археологов, антропологов, генетиков, он приходит к выводу о том, что бог Дионис, возможно, жил на территории Молдавии, на берегах древнего Тираса (Днестра).   

Шепард ориентируется на свидетельства древнегреческого автора Пейсандра, указавшего на семантическую связь между божественным артефактом тирсом – посохом Диониса, топонимом Тирс (река Днестр) и этнонимом Агатирсы, племени, о котором упоминал "отец истории" Геродот в V веке до нашей эры. Тирс – означает "большой", Агатирсы — "потомки большого".

В древности Пруто-Днестровское междуречье населяли фракийцы, чьего бога впервые узнали в Греции под именем Э-ре-у-те-ре (Элефтер) – в его имени содержится одинаковый корень с Тирасом – и может означать иерей (владыка) Тирас. Дело в том, согласно мнению известного фраколога Цымбурского, что фракийцы, вероятно, называли своего бога "наш бог", что звучало на фракийском *нисс. Греки же, не понимая значения этого слова, посчитали что нисса это и есть имя этого бога. Отсюда и получилось слово Дио – бог и Нис – имя, т.е. Бог Нис.

Имя Дионис

В древности бог Дионис также воспринимался как "текущий из Зевсова лона в Нису", т.е. в земную растительность, но что важнее всего – именно "текущего".  Дионис в этом смысле "Нисейский бог", что слышалось грекам уже в звуке его имени, как-бы говорившего им: "сын отчий, небесная влага". Не исключено, что "текущая" суть пра-Диониса (Агатирса) объясняет смысл слова "Бог".

Города мира. Прага
© Sputnik/ Алексей Даничев
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Зевс считается отцом Диониса Нисея (Нисайоса). Зевс, мучился родами Диониса, которого носил в своём бедре, поэтому, как пишет Цицерон, получил прозвище "Нис", что значит "хромой".

Тирас (Фирас), по сведениям Иосифа Флавия, был родоначальником фракийцев – союза племён в Северо-Западном Причерноморье. "Уже сам факт одинаковости имени в мифопоэтической и историко-географической традиции всегда по-особому значим и в принципе никогда не может объясняться случайностью", — отмечает Шепард.

Могила Диониса на Днестре

Подтверждение этих письменных свидетельств можно увидеть в археологических находках. Например, в 1980 году кишинёвский археолог Евгений Яровой раскопал в районе Нижнего Днестра курган у села Пуркары, в одном из захоронений которого были найдены останки мужчины 55-60 лет с редким сочетанием врожденных признаков и приобретённых особенностей развития скелета, указывающих на одновременно высокий рост (более двух метров) и хромоту погребённого. Все аспекты скелета указывают на высокую степень идентификации этого конкретного захоронения в пользу версии о Дионисе Нисее, и объясняют наличие у Диониса и Зевса совместного эпитета "Нисея" (Нисайоса).

Молдавия
© Sputnik/ Б. Круцко
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Могила в Пуркарах свидетельствует о захоронении здесь в древности вождя-жреца — народ которого отправлял оргастический винный культ бесмертия – коим являлся в древности культ Диониса.

Согласно древнегреческим мифам, Дионис срезал гроздья винограда тирсом с остриём «меднозданным и медножальным», и козий сыр входящий в состав ритуального вина натирался «тёркой медной» может с долей вероятности быть отголоском, косвенно указывающим на время возникновения винного культа Диониса – эпоха меди. Отметим, что шесть изделий (орудий) из описанного выше захоронения пуркарского кургана, выполнено из меди – редчайшего на то время металла.

Бесценное историческое наследие Молдовы

Гипотеза о происхождении жизни и смерти в Молдавии Диониса меняет представления о прошлом нашей страны. Слишком много свидетельств, включая материальные, чтобы отрицать происхождение Диониса на Днестре. Именно здесь, вероятно, и возникла технология производства вина из винограда – такого, каким мы его сегодня знаем (вином называли и пиво, но надо различать вино, полученное из виноградной лозы Диониса и другими хмельными напитками, только называемые вином, но ими по сути не являющимися). Более того, в хронике Иеронима даже указывается дата создания Дионисом вина – 1507 год до н.э. Можно сомневаться в достоверности этой даты – она, вероятно, более древняя. Однако символичность события трудно переоценить. Поэтому в этом 2018 году у всего прогрессивного человечества есть основания отмечать годовщину (3525-летие) изобретения вина.

Несомненно, что деяния Диониса значительно повлияли на развитие древней культуры Евразии. А совокупность исторических фактов свидетельствует в пользу гипотезы Шепарда.

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Теги:
Дионис, Тирас, история Молдовы, Днестр, Молдова, Генри Шепард, Молдова
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