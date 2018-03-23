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Николай ТЕРЗИ, опредседатель Координационного совета национально-культурных организаций при Бюро межэтнических отношений, председатель гагаузской общины РМ

Мнение: почему в школах Гагаузии не изучают историю гагаузов

© Sputnik/ Rodion Proca
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Председатель гагаузской общины Республики Молдова рассказал об истории и современности гагаузского народа.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Сегодня в Гагаузской автономии в школах не изучается история гагаузского народа. Об этом рассказал доктор права, председатель гагаузской общины Республики Молдова Николай Терзи в ходе передачи "Этносы Молдовы — история гагаузов", прошедшей в пресс-центре Sputnik Молдова.

Он отметил, что согласно наиболее аутентичным (на сегодняшний день) гипотезам, предки гагаузов обосновались в Северо-Западном Причерноморье (на территории современных Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины) предположительно с X века.

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Первым государственным образованием предков гагаузов, по мнению Терзи, было полиэтничное княжество Карвунское (в северо-восточной Болгарии), образованное в XIV веке. По разным причинам с XVIII до начала XIX века было несколько волн переселения гагаузов из одной области Северо-Западного Причерноморья в другую. В результате значительная часть гагаузов сконцентрировалась в Буджаке (современные западная часть Одесской области на Украине и некоторые южные регионы Республики Молдова).

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Отвечая на вопрос о преподавании истории, Терзи сказал, что сегодня история гагаузов не преподается в школах Гагаузской автономии.

"К сожалению, мы должны констатировать тот факт, что сегодня понимание по этому вопросу с центральными властями РМ не найдено. История гагаузов в Гагаузии до сих пор не преподается", — сказал Терзи, добавив, что "мы изучаем историю румын, где нам отведено два предложения".

Полную версию передачи можно посмотреть на странице Sputnik Молдова в Facebook.

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Теги:
история гагаузов, Sputnik.Знания, гагаузы, этнос, народ, этносы, Гагаузия, история Молдовы, передача Sputnik.Знания, видеотрансляция, Николай Терзи, Гагауз-Ери, Гагаузия
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