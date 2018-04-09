Куда исчезает сексуальная идентичность Европы

Когда нация утрачивает контакт со своими корнями, заменяя традиционные ценности искусственными, она быстро деградирует, перестает творить и исчезает. Э​то все чаще можно сказать о Европе.

"Европа будет спасена, только если в ней снова начнут рождаться дети. Мы утратили связи с традициями и нам суждено исчезнуть", — сказал недавно Эудженио Маццарелла (Eugenio Mazzarella), философ и экс-депутат итальянского парламента. Какими последствиями грозит Европе потеря идентичности? Почему европейское общество все больше утрачивает моральные ценности? Об этом корреспондент Sputnik Italia Марина Тантюшина беседует с Джанлукой Марлеттой (Gianluca Marletta), эссеистом, автором книг "Фабрика манипуляций" и "Унисекс": утрата сексуальной идентичности".

- Джанлука, в чем состоят, по Вашему мнению, ценности Европы на сегодняшний день?

— Как ни парадоксально, создается впечатление, что сегодняшняя Европа стремится к "отрицанию" всех своих ценностей. Сегодня в европейском обществе воспевают все временное и бессмысленное. Ни одна цивилизация не способна процветать и, что главное, продолжительно существовать, если она основывается на таких противоречивых началах, как сегодняшнее западное общество.

- Почему сегодня в обществе четко наблюдается сдвиг в сторону нетрадиционных ценностей?

- Нужно понять одну важную вещь: никакой сдвиг никогда не происходит "спонтанно". На Западе уже с 50-х/60-х годов влиятельные силы начали продвигать уничтожение традиционных ценностей. Причин этому множество: с одной стороны, создание "человека без личности"- человека, освобожденного от таких «помех» как семья, религия и социальные связи, привело к появлению "идеального потребителя": человека, который "живет ради потребления". С другой стороны, экстремальный индивидуализм и отсутствие ориентиров в культуре и идеологии привело к тому, что граждане стран Запада легко поддаются любому идеологическому влиянию: человек без "морального стержня" является, по сути, листиком на ветру, его можно использовать в любом проекте "влиятельных сил".

Эти изменения в людях Запада произошли благодаря срежесированным культурным революциям: культ наркотиков в 60-х и 70-х, "сексуальная революция", и, с недавнего времени, половая революция.

- Почему сегодня мужчины стремятся стать более похожими на женщин? Они делают себе маникюр, вставляют серьги в уши, не хотят служить в армии. К каким последствиям может привести эта тенденция?

— За последние десятилетия культура и СМИ начали атаковать идею "мужского" на Западе. С одной стороны, это влияние "феминизма" в 70-х, который назначил все "мужское" практически преступным. Теперь с этим понятием связаны негативные коннотации.

Отсюда идея, что общество должно быть "оженственено", а мужчина должен отказаться от своей природы и привычек. Сегодня западный мужчина очень часто становится пародией на самого себя, он психологически слаб, одержим своей внешностью, не может взять на себя свои традиционные обязанности (роли мужа, отца и защитника). Все это привело к демографическому краху.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Рар: ЕС смотрит на Молдову как на экспериментальную площадку

- Существует широко распространенное мнение о том, что Запад рискует исчезнуть, потому что он радостно рубит тот сук, на котором сидит. Вы разделяете это мнение?

— Сегодняшний Запад "клинически" уже мертв. Утратив свою духовную и культурную идентичность, под влиянием беспрецедентного кризиса, он проваливается в демографическую яму. Если Запад не одумается, он рискует, что то, что было сердцем западной цивилизации, в течение не слишком долгого времени будет колонизировано более молодыми, более витальными и жизнеспособными чужаками-приезжими, мигрантами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции