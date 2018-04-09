Куда исчезает сексуальная идентичность Европы

"Европа будет спасена, только если в ней снова начнут рождаться дети. Мы утратили связи с традициями и нам суждено исчезнуть", — сказал недавно Эудженио Маццарелла (Eugenio Mazzarella), философ и экс-депутат итальянского парламента. Какими последствиями грозит Европе потеря идентичности? Почему европейское общество все больше утрачивает моральные ценности? Об этом корреспондент Sputnik Italia Марина Тантюшина беседует с Джанлукой Марлеттой (Gianluca Marletta), эссеистом, автором книг "Фабрика манипуляций" и "Унисекс": утрата сексуальной идентичности".
- Джанлука, в чем состоят, по Вашему мнению, ценности Европы на сегодняшний день?
— Как ни парадоксально, создается впечатление, что сегодняшняя Европа стремится к "отрицанию" всех своих ценностей. Сегодня в европейском обществе воспевают все временное и бессмысленное. Ни одна цивилизация не способна процветать и, что главное, продолжительно существовать, если она основывается на таких противоречивых началах, как сегодняшнее западное общество.
- Почему сегодня в обществе четко наблюдается сдвиг в сторону нетрадиционных ценностей?
Эти изменения в людях Запада произошли благодаря срежесированным культурным революциям: культ наркотиков в 60-х и 70-х, "сексуальная революция", и, с недавнего времени, половая революция.
- Почему сегодня мужчины стремятся стать более похожими на женщин? Они делают себе маникюр, вставляют серьги в уши, не хотят служить в армии. К каким последствиям может привести эта тенденция?
— За последние десятилетия культура и СМИ начали атаковать идею "мужского" на Западе. С одной стороны, это влияние "феминизма" в 70-х, который назначил все "мужское" практически преступным. Теперь с этим понятием связаны негативные коннотации.
Отсюда идея, что общество должно быть "оженственено", а мужчина должен отказаться от своей природы и привычек. Сегодня западный мужчина очень часто становится пародией на самого себя, он психологически слаб, одержим своей внешностью, не может взять на себя свои традиционные обязанности (роли мужа, отца и защитника). Все это привело к демографическому краху.
- Существует широко распространенное мнение о том, что Запад рискует исчезнуть, потому что он радостно рубит тот сук, на котором сидит. Вы разделяете это мнение?
— Сегодняшний Запад "клинически" уже мертв. Утратив свою духовную и культурную идентичность, под влиянием беспрецедентного кризиса, он проваливается в демографическую яму. Если Запад не одумается, он рискует, что то, что было сердцем западной цивилизации, в течение не слишком долгого времени будет колонизировано более молодыми, более витальными и жизнеспособными чужаками-приезжими, мигрантами.
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