Румынский журналист: Молдова решилась на важный политический шаг

По мнению известного румынского политического комментатора Думитру Аврама, сотрудничество Молдовы с Россией и Турцией - это дальновидное решение.

БУХАРЕСТ, 10 апр — Sputnik, Драгош Думитриу. Россия и Турция представляют серьезный альянс сил, а сотрудничество с ними во всех сферах являет собой пример широкомасштабного политического видения, такое мнение высказал в интервью Sputnik известный румынский политический аналитик Думитру Аврам.

Комментируя российско-американские отношения в свете воинственных деклараций представителя США при ООН Никки Хейли, в частности, что "Россия никогда не будет другом США", Аврам сказал о том, что не может идти речи о дружбе в прямом смысле этого слова между этими двумя державами.

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"Тем не менее, тема отношений России и США будет всплывать всегда, когда будут затронуты важные геополитические аспекты, и подобные политические заявления не должны вводить нас в заблуждение", — заявил Аврам.

В то же время, отношения Молдовы с Россией, по крайней мере, в свете той политики, которую проводит президент Игорь Додон, Бухарест обязан воспринимать всерьез и проявлять благоразумие, стремясь к улучшению связей с Москвой, полагает Аврам.

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Также, по мнению собеседника агентства, Румыния должна решиться на пересмотр позиции своего стратегического партнерства с США.

"Если Румыния желает дальнейшего развития отношений с Молдовой, она обязана пойти на такой шаг", — подчеркнул Аврам.

Еще одной важной темой беседы с журналистом Sputnik стал предстоящий визит в Кишинев президента Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган — одна из наиболее крупных фигур на мировой политической сцене, и в то же время, это еще один руководитель, чьи отношения с США и ЕС остаются напряженными, отметил Аврам.

Сможет ли Молдова, наладив выгодные отношения с Россией и Турцией, выполнить при этом свои обязательства перед Западом? "Вне всякого сомнения", — уверен Аврам.

"Турция — одна из наиболее крупных региональных сил, чье экономическое влияние распространяется и за пределы континента, ее экономический рост при руководстве Эрдогана впечатляет. Россия и Турция представляют собой серьезную силу во всех сферах, а сотрудничество Молдовы с ними, в первую очередь, в сфере экономики, — дальновидное решение", — считает Аврам.

Иными словами, по мнению одного из самых влиятельных румынских политических комментаторов, Кишинев может решиться на серьезный политический маневр сразу в двух направлениях, намеченных Игорем Додоном. И это должно быть расценено Бухарестом как безусловно позитивный факт.