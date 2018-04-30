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Разногласия у молодой пары в спальне

Почему сайты знакомств убили любовь

© Depositphotos / IuriiSokolov
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Даже написать SMS с текстом "Доброе утро!" - это уже что-то из прошлой жизни.

Мы разучились ухаживать за женщинами. Кажется, в этом сейчас нет никакого смысла…

Мы всегда знали, что доступных женщин в больших городах — пруд пруди. Но никогда прежде они не были в вашем смартфоне. Сайты знакомств и социальные сети привели к тому, что максимальный романтический жест, который мы себе теперь можем позволить — это смайлик, пишет автор паблика "Наука и факты" в социальных сетях в понедельник.

Михаил Осадчий
© Sputnik /
Осадчий: смайлики экономят время, но у них есть недостаток

Даже написать SMS с текстом "Доброе утро!" — это уже что-то из прошлой жизни. Мы все согласны с тем, что романтика мертва. И кажется, все уже с этим смирились.

Но если вы хотите добиваться бОльших успехов в личной жизни, то вам придется что-то с этим делать. Начните с малого: смотрите во время ужина ей в глаза, а не в смартфон. Это немыслимо, правда? Все дело в том, что отношения с людьми сейчас похожи на шведский стол. У нас слишком большой выбор. Мы считаем, что это — благо, но на деле зачастую это не позволяет нам завести сколько-нибудь крепкие и нужные обоим отношения.

Зарегистрироваться на новом дейтинговом сайте — это как разбавить вкусный сок водой. Вроде как напитка стало больше, но его вкус безнадежно утерян. Слишком большой выбор не позволяет нам сосредоточиться на человеке, с которым мы уже пошли на свидание, и который прямо перед нами. А что, если этот не парень — не самый лучший из всех, кто есть на сайте? А что, если завтра зарегистрируется новая девушка, которая сорвет вам крышу?

Любви не существует. Ее убил интернет. Мы поменяли любовь на разнообразие. Теперь для того, чтобы получить новые впечатления, нам не нужно планировать уникальное свидание. Достаточно просто встретиться с новым человеком.

Теперь ради отношений мы не готовы ничем жертвовать. Еще бы: кажется, так легко найти ту, которая будет любить нас такими, какими мы есть.

Ни у одного поколения людей на планете не было тех возможностей, что есть у нас. Мы можем открыть новую вкладку в браузере и тут же посмотреть фото из Португалии. Еще пара кликов — и мы уже купили билет, оплатив его банковской картой. Мы можем это делать каждый день, но не делаем.

Дело в том, что мы никогда не знаем, хватит ли нам денег, чтобы получить все, что мы хотим. То же самое — и с женщинами. Мы никогда не знаем, хватит ли у нас времени на то, чтобы "попробовать все варианты".

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© Ruptly .
В Китае создали секс-робота, ведущего светские беседы

Раньше вы могли познакомиться в баре, и тут же пригласить ее на свидание на завтра. Сегодня вы будете перебирать десятки контактов, чтобы решить, кто именно достоин вашей аудиенции. И в результате, скорее всего, вы останетесь в субботу дома. В одиночестве.

Всегда есть множество соблазнительных вариантов. Мы забыли, что такое жить и встречаться с людьми. Зачем спрашивать, как поездка, если мы видели все в Instagram? Зачем делать выбор, если открыто так много дверей? Но этот выбор парализует нас. Поскольку возможностей слишком много, то куда проще растеряться и отложить выбор на потом.

Мы говорим себе, что нам нужен стимул. Мы убеждаем себя, что она недостаточно хороша. А потом жалуемся на идиотскую жизнь, в которой мы никому не нужны.

Раньше мы считали, что состоим в отношениях, после первого секса. А то и намного раньше. Теперь мы состоим в отношениях только после того, как сменим соответствующий статус на Facebook. А все остальные поверят нам только после того, как мы опубликуем парочку совместных фотографий. Все это превратило наши отношения в миф.

Никто не постит в три утра статусы о том, почему она рыдала всю ночь. Никто не постит печальные твиты о том, как это тяжело — любить. Мы видим в соцсетях лишь счастливые статусы и впечатляющие фотографии. И делаем ложный вывод о том, будто кто-то из нас состоит в "идеальных" отношениях.

Но правда в том, что чем больше мы верим в идеалы, тем менее счастливы. Реальная жизнь и жизнь в Facebook — это две разные вещи. Не существует никаких "идеальных" партнеров. Нет никакой "идеальной" семейной жизни.

Но мы в это не верим. Для этого мы слишком долго сидим на сайтах знакомств. И дело ведь не только в отношениях. Нам постоянно кажется, что мы недостаточно хороши. Что наши отношения не достаточно хороши. Мы начинаем верить в то, что любовь должна быть похожа на доставку пиццы: все просто и понятно.

Мы разучились любить…

Теги:
нравы, любовь, отношения, секс
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