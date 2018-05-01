Филипп Киркоров снова доказал, что он "король ремейков"

Иван Бурзум

На днях состоялась премьера нового клипа Филиппа Киркорова. За несколько дней ролик "Цвет настроения синий" просмотрело более 10 миллионов пользователей.

Этому событию Киркоров обрадовался как ребенок. О чем свидетельствует публикация в Instagram. Певец отметил, что 10 миллионов просмотров — это лучший подарок ему на 51-летие, которое он празднует в Португалии. Кстати, Киркоров рассказал, что он там не один. Вместе с ним в этой стране находится молдавская группа Doredos — участница Евровидения. Как известно, Киркоров ее продюсирует.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 30 Апр 2018 в 1:28 PDT

Любопытно, что в Сети гуляет еще один ролик. И вот в нем раскрывается "страшная тайна" (как сказал сам артист). Оказывается, все шесть дней съемок клипа Киркоров носил бороду и усы. Ради образа ему пришлось это все наклеить и так ходить.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 28 Апр 2018 в 2:31 PDT

"Всю ночь меня мучила совесть, и вот она… Вся правда о главной мистификации века: все 6 дней съёмок клипа шли под грифом "совершенно секретно" и при полной конспирации, так как образ моего героя в клипе "без бороды" должен был сохраняться в полном секрете. Но активная светская и концертная жизнь Филиппа Киркорова продолжалась вовсю и не могла остановиться. Выход из ситуации был только один клеить бороду и усы на мое, практически, девственно бритое лицо…"- пояснил певец.

Киркорова часто называют "королем ремейков". Известно, что в его репертуаре есть песни популярных зарубежных композиторов, которые Киркоров перепевает на русском языке. Нормальная практика в шоу-бизнесе, в общем-то. Особенно, когда не нарушаются авторские права. Если нравится человеку песня, почему бы ее не спеть?

А теперь вернемся к "бороде Киркорова". Шутка эта, похоже, тоже с "бородой". Когда-то такой трюк проделал на сцене будущий режиссер Юлий Гусман, выступая в КВН. На сцене Гусман зачитал буквально следующие:"Усы теперь лишь тема для пародий. Сезон открыт, усатые не в моде. И если из всей кавээновской красы запомнился я лишь с усами, то вот вам, товарищи, мои усы и дальше шутите сами".

И снял усы. Потом, уже будучи мэтром, он еще раз повторил этот номер.

Похоже, Киркорову тоже так посоветовали сделать (как с песнями): хорошая шутка, почему бы ее не повторить? Но у Гусмана получилась драматургия! А у Киркорова…

Ну да, он король ремейков!

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