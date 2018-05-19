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День пионерии ziua pioneriei

Когда не стыдно: чем занимались советские пионеры

© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Иван N. Бурзум
21130

Обозреватель Sputnik Молдова уверен, что даже без идеологической составляющей можно было быть хорошим пионером.

Ровно 96 лет назад, 19 мая 1922 года решением Всероссийской конференции комсомола была образована Всесоюзная пионерская организация, которую  создали по образу и подобию скаутских движений. Активист скаутского движения Иннокентий Жуков предложил долговременную игру на основе скаутинга в "пионеров нового общества", откуда и появилось название организации.

День Пионерии отмечали ежегодно во всех республиках. Иногда громко, иногда — менее помпезно. Все символы советских пионеров и ритуалы были заимствованы из скаутизма, также как и деление по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики. Конечно, же цвет и значение символики получились иными. Зато у советских пионеров были свои Дворцы творчества, станции юных техников, спортивные школы и стадионы. Издавалась газета  — "Пионерская правда", в МССР — "Юный Ленинец", работала своя радиостудия. 

В наше время День пионерии давно уже не идеологический праздник, а, скорее, воспоминание о беззаботном детстве и яркой юности.

Главная роль в пионерском движении, конечно же, отводилась воспитательному процессу. Школьников учили дружбе, ответственности, и, скажем так, коллективному сотрудничеству.

Не зря же все пионерские мероприятия были связаны именно с работой в команде. Но, если убрать идеологическую составляющую, то мы получим романтику: туристические походы, спортивные соревнования, слеты, фестивали, стратегические игры, песни и поцелуи у костра. И что же в этом плохого?

В 80-е годы в СССР функционировало до 40 тысяч загородных пионерских лагерей, где ежегодно отдыхало около 10 миллионов детей.

У многих советских подростков романтические отношения с противоположным полом начинались именно в пионерских лагерях. Первый танец, первые "обнимашки", и первые поцелуи — все было там.

Многие, конечно, ненавидели походы строем на линейки или в столовую, но эту "обязаловку" старались творчески обыграть. Что в принципе и делали идеологически подкованные пионервожатые. Вот фрагмент из популярного детского фильма "Завтрак на траве", в основу которого лег классический распорядок дня любого пионерского лагеря: от завтраков до игры "Зарнинца". Или подобные ей. Сейчас, кстати, это назвали бы "стратегией".

Пионерская организация имела свод правил, который был обязательным для исполнения. Провинившихся могли с позором исключить из рядов пионеров. Но выгоняли, по большому счету, в самых крайних случаях.

Это сейчас принято говорить, что пионерское движение было сильно политизировано. Но давайте прямо скажем: детям до политики партии не было никакого дела. Они совершенно искренне пели "Взвейтесь кострами", участвовали в спортивных эстафетах, купались и загорали, ждали родительский день и делились со сверстниками и взрослыми впечатлениями.

А еще у пионеров был свой неформальный фольклор, который отличался от официоза. И где тут идеология, "принципы партийности", "пропаганда авторитарного строя"? После развала  "единого и могучего" собственность пионеров разбазарили, "прихватизировали", уничтожили.

Сама пионерская организация распалась на множество детских, подростковых воспитательных центров и клубов. Но до сих пор ни одно из этих учреждений не дотягивает до советского уровня.

Теги:
пионеры, ион бурзум, playbuzz, история, праздник
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