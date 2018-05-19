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Место падения самолета

Эксперты рассказали о причинах крушения "Боинга" в аэропорту Гаваны

© AFP 2018 / Adalberto ROQUE
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Sputnik поговорил с членом президиума общероссийской организации "Офицеры России", первым вице-президентом Российского общества дружбы с Кубой, генерал-майором Михаилом Макаруком по поводу крушения самолета Cubana de Aviación в аэропорту Хосе Марти 18 мая.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Самолет Boeing 737 разбился в пятниц сразу после взлета из аэропорта в Гаване. В связи с трагедией правительство Кубы объявило траур в стране.

Самолет. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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Как сообщается, за последние двадцать лет это была первая авиакатастрофа на острове. На борту лайнера находились 110 человек, включая членов экипажа.

Три женщины, выжившие после крушения, были госпитализированы со множественными переломами, гематомами и ожогами, одна из них впоследствии скончалась. Еще один выживший в авиакатастрофе скончался по дороге в больницу.

"С точки зрения летчика-инструктора с большим опытом службы в авиации не только в России, но и за рубежом, я могу сказать, что в авиации очень много непредвиденных случаев. В данном случае, склоняюсь к тому, что был отказ материальной части. Или с двигателем, или с системой управления могла произойти проблема", сказал в интервью Sputnik International Михаил Макарук.

На вопрос Sputnik о том, может ли отказ какой-то части быть связан с эмбарго со стороны США на поставку деталей на Кубу, эксперт заявил, что нет.

"Кубинцы имеют хорошую сеть поставок комплектующих, запасных частей. Другое дело, что мог быть износ материальной части. Взрыв или диверсию я исключаю, на Кубе очень высокий уровень контроля над безопасностью полетов", — подчеркнул Макарук.

Пассажирский самолет
© Sputnik / Rodion Proca
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По его мнению, значительную роль сыграла техническая сторона вопроса. Речь идет о тяжелом самолете с большим количеством топлива. Большая масса самолета не позволяет ему маневрировать. Пилоты могли пытаться зайти на посадку, но самолет просел под собственной тяжестью и мог попасть на высоковольтную линию.

"Важно, что самолет старый. Хоть он и надежный сам по себе, усталость металла могла привести к катастрофе", — считает летчик.

Аналогичного мнения придерживается Сергей Мельниченко, генеральный директор ООО "Консультативно-аналитическое агентство "Безопасность полетов".

По его заявлению Sputnik, эмбарго никак не могло повредить сохранности кубинского самолета и безопасности полетов на нем, так как речь идет о мексиканском Боинге, который Куба просто арендовала. Если бы ему потребовался ремонт, Мексика могла бы осуществить его без проблем.

Что касается безопасности полетов, по словам Мельниченко, "опасные самолеты не летают". Если самолет вообще взлетел, то он считался вполне безопасным.

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