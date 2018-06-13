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Саммит лидеров G7

Они сотрудничали со "свиньей": в США лидерам ЕС предсказали тюрьму и казнь

© REUTERS / Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS
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Иван Данилов
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Неразрешимый конфликт интересов может разнести в щепки трансатлантическую "идеологическую рамку". О чем это? Конечно же об итогах саммита лидеров стран G7. Другие детали - в аналитическом обзоре автора РИА Новости.

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Флагман американской деловой прессы The Wall Street Journal опубликовал довольно негативный прогноз о будущем ЕС под заголовком "Европа размышляет о новом мировом порядке, пока трансатлантические связи рвутся". Его автор — главный "специалист по Европе" в редакции The Wall Street Journal, британский историк и экс-банкир Саймон Никсон. Он видит в ближайшем европейском будущем повтор 1989 года, только на этот раз роль угасающей империи, которая потеряла "за одну ночь" все свое европейское влияние, выступает не СССР, а Америка.

Ангела Меркель, архивное фото
© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ
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Если довести размышления британского эксперта до их логического завершения, — размышляет автор РИА Новости, — то проамериканским политикам Евросоюза он предсказывает судьбу последних социалистических лидеров стран Восточной Европы: кого-то расстреляли вместе с семьей, многие оказались в заключении, практически все были в той или иной мере поражены в правах в процессе люстрации "просоветских элементов".

Никсон также полагает, что ситуацию можно исправить, но даже он признает, что европейские дипломаты и политики уже не разделяют столь оптимистичного взгляда на европейское и американское будущее.

Дело в том, что они очень хорошо запомнили и приняли близко к сердцу заявление Трампа о том, что "Европа — хуже Китая", а Евросоюз "не способствует продвижению американских интересов". Отношение Трампа, его администрации и сторонников в американской политической элите к "китайской угрозе" — общеизвестно и не нуждается в дополнительном описании.

С европейской точки зрения действия американского руководства демонстрируют, что Вашингтон не хочет относиться к ним как к союзникам, с которыми стоит разделять результаты американских геополитических успехов. Саймон Никсон с грустью констатирует, что между США и Евросоюзом могут возникнуть идеологические противоречия, но убеждения у противоборствующих сторон, по сути, одни: умри ты сегодня, а я — завтра.

Нужно учитывать, что в своем настоящем положении Трамп просто обязан врать и делать вид, что у американской экономики все хорошо, а дальше будет только лучше. Во время избирательной кампании он был куда откровеннее и прямым текстом говорил, что американская экономика — "один большой пузырь".

Именно состояние экономики — главная проблема и головная боль лидера США, и именно попытки исправить эту критическую ситуацию за чужой счет (что полностью соответствует духу и традициям американской политики) определяют всю внешнеполитическую стратегию вашингтонской администрации.

Достаточно вспомнить, что сам Трамп говорил о перспективах американской экономики в 2015 году в интервью изданию The Hill:

"Мы в любом случае в пузыре. <…> Причина, по которой они (администрация Обамы. — Прим. ред.) держат ставки на низком уровне, заключается в том, что Обама не хочет получить рецессию или депрессию, пока он еще пребывает в должности. <…> А знаете, кто пострадает больше всего? Люди, которые действуют в соответствии с американской мечтой и делают то, что должно было быть правильным. Эти люди прожили по 40 лет, откладывая по паре сотен долларов в неделю на свои банковские счета. Они работали всю свою жизнь, чтобы накопить, а сейчас их толкают в переоцененный фондовый рынок — и в какой-то момент все их сбережения будут полностью уничтожены".

Илья Кравченко
© Photo: РИСИ
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Довольно мрачный прогноз от будущего американского президента, не так ли? И, в отличие от многих (в том числе российских) экономистов, Трамп не верит в схему "мы напечатаем денег, и все будет хорошо" — потому что знает: хорошо не будет. Если смотреть на действия Вашингтона через призму этого мрачного, но реалистичного восприятия экономических перспектив, то весь кажущийся хаос выстраивается в логичную схему: для спасения США нужно, чтобы китайские, европейские, японские, мексиканские, канадские и другие компании (а также их сотрудники по всему миру) зарабатывали намного меньше, но при этом тратили гораздо больше денег на покупку американских товаров, что позволит компаниям (и их сотрудникам) в Штатах зарабатывать намного больше.

Трамп и его команда, наверное, были бы рады вести торговые войны только с одним оппонентом, таким как Китай, и только потом переходить на борьбу с Евросоюзом. Но единственное логичное объяснение их (на первый взгляд, нерационального) поведения — в том, что Трампу нужно "ограбить" весь мир сразу, одновременно и прямо сейчас, иначе "бухгалтерия" не сходится.

Несложно заметить несколько исторических параллелей. Как говорят американцы, "история никогда не повторяется, но часто рифмуется", и можно вспомнить аналогичные проблемы в плане перераспределения "пирога" мировой торговли и приступов протекционизма, которые предшествовали Первой и Второй мировым войнам. Также можно вспомнить, с каким удовольствием и эффективностью американцы использовали схему "вскрытия" чужих рынков для обеспечения собственного экономического развития в XIX веке.

Если бы Трамп мог, он бы с удовольствием послал к китайским, европейским и российским берегам какого-нибудь современного коммодора Перри, но сейчасу США уже нет былого военного и технологического превосходства, которое тогда позволило Перри так обогатить американскую экономику.

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон
© Sputnik / Ирина Калашникова
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Европейских лидеров сложно заподозрить в наивности. И тем более их не стоит подозревать в неумении считать деньги и трезво оценивать перспективы Евросоюза в ситуации, когда США смотрят на ЕС не как на инструмент продвижения американских внешнеполитических интересов, а как на свинью-копилку, которую необходимо разбить. В этих условиях можно сколько угодно говорить об общих демократических ценностях и верности неким высшим идеалам западного мира, но неразрешимый конфликт интересов в любом случае разнесет в щепки трансатлантическую "идеологическую рамку", ликвидацию которой и оплакивает ведущий европейский аналитик The Wall Street Journal.

Выход из сложившейся ситуации потребует от европейских лидеров довольно радикальных мер, и все они предполагают серьезные геополитические изменения. Можно попытаться превратить кризис в инструмент консолидации и централизации Европы под одним руководством, как предлагает Эммануэль Макрон, сравнивающий такой "усиленный Евросоюз" с империей Карла Великого.

Можно попытаться вступить в тактические альянсы с Китаем и Россией. Можно попробовать совместить вышеперечисленные меры. До недавнего времени Макрон и Меркель вели себя так, будто есть еще один вариант: дождаться, пока Америка одумается. Но после провального саммита G7 мало кто в это верит. Дождаться конца кошмара у европейцев не получится, а вот дождаться начала "американского 1989 года" они могут. Более того, некоторые европейские лидеры делают все, чтобы его максимально приблизить.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Теги:
авторская колонка, Запад, аналитика, мнение, саммит, g7, summit, Иван Данилов
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