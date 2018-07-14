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Hai, Rusia!

По Красной площади в кокошнике

© Sputnik / Александр Гальперин
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" о русском кокошнике как о "мягкой силе".

Дмитрий Киселев

Понятно, что нашим болельщикам на трибунах нужно было как-то внешне отличаться от других. Девушки вдруг массово открыли для себя кокошники. И смотрелись в них, надо отметить, вполне лихо, элегантно и сексуально победоносно, написал Дмитрий Киселев в своей колонке на сайте РИА.

Образ оказался столь привлекателен и даже заразителен, что особо продвинутые русский кокошник назвали "мягкой силой" России. Не стану спорить. Даже если и так, то почему нет? Но это взгляд на нас извне. У нас же внутри — явный запрос на национальный костюм.

Разумеется, ограничивать "национальный костюм советского человека" комбинацией промасленной телогрейки, кирзовых сапог и шапки-ушанки — это гипербола. Но факт в том, что рубаха-косоворотка и яркие сарафаны с претензией на сельскую самобытность оставались лишь в ансамблях песни и пляски, где национальные костюмы стилизовались чуть ли не до неузнаваемости.

Hai, Rusia!
© Sputnik / Алексей Филиппов
Hai, Rusia!

Самый отстроенный образ современного русского, пожалуй, воплощен в "вежливых людях" — хорошо подогнанная военно-полевая форма, созданная по самым крутым технологиям. Но, во-первых, образ хоть и хорош, но все же не исчерпывает наш характер и наши представления о прекрасном. Во-вторых, вопрос: а что защищают "вежливые люди"? Ответ тоже прост: нашу самобытность, богатство российской многонациональной цивилизации. А где посмотреть на нее? В этнографических музеях, разбросанных по бескрайним просторам нашей великой Родины. Но там что, наше прошлое выставлено?

Везде в мире национальная одежда возвращается в современный культурный оборот. Не только на Востоке, но и на Западе шиком считается появиться по торжественному случаю в национальном костюме. В костюме — огромная сила. Жаль, что на Украине вышиванка эксплуатируется националистами, а нацики так вообще считают ее чуть ли не правом на убийство… Но хотим ли мы в России, чтобы косоворотки были перехвачены участниками "русских маршей"? Хотим ли мы вообще отдать такой мощный ресурс, как национальный костюм, русским или каким-то еще националистам? Нам-то что останется, если сарафан и кокошник вдруг станут политически брендированными?

Русский народный праздник Каравон
© Sputnik / Максим Богодвид
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Если народный запрос есть, то надо на него по-здоровому отвечать. И тогда ЗОЖ — это не только забота о плоти, но и о здоровье духа. И в этом смысле возвращение в оборот национального костюма — естественная часть ЗОЖ.

Но как вернуть национальный костюм? Удобный повод — ежегодное празднование 12 июня Дня России. Сейчас содержание этого праздника не очень осмысленно. Мы что празднуем — выход России из СССР? Или что-то еще — более нюансированное? Представляется, что содержание Дня России нужно перезагрузить, упростить, сделать менее спорным и понятным всем и каждому.

Опыт перезагрузки доставшихся нам в наследство праздников у нас есть. Взять хотя бы 23 Февраля. Теперь это просто прекрасный День защитника Отечества. Никто уж и не парится, откуда взялась сама дата. Как говорится, забыли, с чего началось. И по умолчанию всех это устраивает.

Если же перезагружать День России, то наиболее естественным было бы представить нашу страну тем, что она есть, — самобытной многонациональной, многоцветной цивилизацией. И вот нет лучшего дня для презентации нашей цивилизации, чем День России. Конечно же, днем — это красочный костюмированный парад по Красной площади делегаций из регионов России. Представьте себе очень непохожих русских из разных частей страны, а еще — башкир, карелов, якутов, саамов, коряков и ительменов…, татар, коми, тувинцев, ненцев, чувашей, мокшу и эрзя…, чеченцев, аварцев, ингушей, удмуртов, марийцев, евреев и вепсов… Всех не перечислить. Вот мы и посмотрим на себя сами уже другими глазами. Да и мир увидит нас по-новому. А вечером — общероссийский фестиваль этнической музыки, то есть народной музыки.

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Болельщики сборной России до начала матча между сборными Испании и России в Москве

Разумеется, День России отмечают не только в Москве. Каждый наш город соберет в этот день тех, кто еще не забыл свою национальную культуру.

Важный момент. Государственных денег на День России в таком формате будет уходить куда меньше, чем сейчас. Силой народной энергии костюмы сошьются в семьях и школах. Пока — не каждому. Но сам процесс подготовки к общенациональному празднику вызовет огромную энергию, объединив энергию поколений.

Русский национальный костюм очень сложен и бескрайне разнообразен. Лучшая коллекция собрана Ильей Сергеевичем Глазуновым в относительно недавно открытом Музее сословий в Москве по адресу Волхонка, 13. Там и диковинные кокошники, расшитые речным жемчугом, и кружева, и дивной красоты ткани. Впрочем, каждый национальный костюм непросто изготовить.

Кокошник на футбольных трибунах — современный китч, упрощенная стилизация, ширпотреб. Но спасибо ему за столь яркий сигнал к действию.

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