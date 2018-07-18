Желание-то у нас есть, но как с мерой?

В 1986 году телеведущие Владимир Познер и Фил Донахью организовали один из первых советско-американских телемостов. Впоследствии эти передачи тоже стали символом "перестройки".
Благодаря таким программам граждане двух великих держав увидели по ту сторону обычных людей — без рогов на голове и без звезд во лбу. Зато — с одинаковым восприятием картины мира, и часто с одними и теми же проблемами. Безусловно, жители СССР и США лучше узнали друг друга, поняв, что "образ врага" — это штамп, навязанный политиками.
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Курьезы, которые случались во время этих эфиров, тоже сближали людей. Кстати, именно в июле 1986 года, когда по ЦТ показали телемост Ленинград-Бостон "Женщины говорят с женщинами", прозвучала фраза, которую позже записали так: " В СССР — секса нет".
У советских зрителей, конечно же, тогда был шок (еще бы, впервые с экранов телевизоров прозвучало слово "секс"), а американская аудитория разразилась смехом.
Тогда желание властей выстроить одухотворенную страну СССР с гражданами, живущими во имя труда, любви к родине и семье, часто переходили грани возможного.
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Сейчас, спустя 32 года, стало очевидно, что с той передачи началась "сексуальная революция", о которой часто мечтали советские зрители.
Табу на слово "секс" на экране было разрушено. Можно было уже не шушукаться. Слово, как говорится, не воробей. Выпустили… Улетело.
Молодежь, да и люди среднего возраста, не стремились к разврату в большей своей части, они хотели жить так, как Бог их создал.
Кстати, именно об этой проблеме хотела поговорить тогда на телемосте американка. Что называется, наболело у неё (это я к тому, с чего начал):
"У нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?" — спросила она советских зрителей. На что и получила ответ. Но какой именно ответ?
Прозвучал он так: "Секса у нас нет, мы категорически против этого (имелось ввиду на экране)". И второй голос добавил: "Секс у нас есть, у нас нет рекламы".
А смех и аплодисменты заглушили другую фразу: "У нас есть любовь".
Жаль, эту фразу никто не процитировал…
Разве что несколько лет спустя лидер группы "Кино" Виктор Цой с грустью констатировал: "А мне приснилось, что миром правит любовь"… Но это уже совсем другая история.
А правда, эта вся тема и ее светлые и темные стороны требуют наших размышлений, —"чего же стоит истина?". Давайте подумаем вместе, не впадая в банальности…