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Желание-то у нас есть, но как с мерой?

© Sputnik / Евгений Биятов
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Валерий Балан
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"Перестройка" в СССР, которая разморозила отношения двух супердержав, преподнесла немало сюрпризов. Например, "сексуальную революцию". Началась она с фразы, которая тридцать два года назад прозвучала с телеэкрана.

В 1986 году телеведущие Владимир Познер и Фил Донахью организовали один из первых советско-американских телемостов. Впоследствии эти передачи тоже стали символом "перестройки".

Молдавия
© Sputnik / Б. Круцко
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Благодаря таким программам граждане двух великих держав увидели по ту сторону обычных людей — без рогов на голове и без звезд во лбу. Зато — с одинаковым восприятием картины мира, и часто с одними и теми же проблемами. Безусловно, жители СССР и США лучше узнали друг друга, поняв, что "образ врага" — это штамп, навязанный политиками.

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Курьезы, которые случались во время этих эфиров, тоже сближали людей. Кстати, именно в июле 1986 года, когда по ЦТ показали телемост Ленинград-Бостон "Женщины говорят с женщинами", прозвучала фраза, которую позже записали так: " В СССР — секса нет".

Владимир Познер ведет телемост Ленинград - Бостон.
© Sputnik / Михаил Макаренко
Владимир Познер ведет телемост Ленинград - Бостон, 17 июля 1986 г.

У советских зрителей, конечно же, тогда был шок (еще бы, впервые с экранов телевизоров прозвучало слово "секс"), а американская аудитория разразилась смехом.

Тогда желание властей выстроить одухотворенную страну СССР с гражданами, живущими во имя труда, любви к родине и семье, часто переходили грани возможного.

Советская эротика и реклама
© Video: netesov
Эротика и реклама в СССР
Природа человека, а, значит, человечества, не учитывалась, хотя сама идея скромности, морали, понятия чести и чистоты любви была очень нужна для создания новой страны. Но чувство меры, к сожалению, не всегда соответствовало необходимости.

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Сейчас, спустя 32 года, стало очевидно, что с той передачи началась "сексуальная революция", о которой часто мечтали советские зрители.

Табу на слово "секс" на экране было разрушено. Можно было уже не шушукаться. Слово, как говорится, не воробей. Выпустили… Улетело.

Молодежь, да и люди среднего возраста, не стремились к разврату в большей своей части, они хотели жить так, как Бог их создал.

Кстати, именно об этой проблеме хотела поговорить тогда на телемосте американка. Что называется, наболело у неё (это я к тому, с чего начал):

"У нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?" — спросила она советских зрителей. На что и получила ответ. Но какой именно ответ?

Прозвучал он так: "Секса у нас нет, мы категорически против этого (имелось ввиду на экране)". И второй голос добавил: "Секс у нас есть, у нас нет рекламы".

А смех и аплодисменты заглушили другую фразу: "У нас есть любовь".

Жаль, эту фразу никто не процитировал…

Разве что несколько лет спустя лидер группы "Кино" Виктор Цой с грустью констатировал: "А мне приснилось, что миром правит любовь"… Но это уже совсем другая история.

А правда, эта вся тема и ее светлые и темные стороны требуют наших размышлений, —"чего же стоит истина?". Давайте подумаем вместе, не впадая в банальности…

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Теги:
Ностальгия по СССР, телемост, СССР, авторская колонка, секс, история, Общество
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