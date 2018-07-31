Какие мужчины нравятся женщинам, по мнению американских ученых

Что еще открыли американские ученые - как всегда ответ найдем в старой песне.

Лаура Балаур,

дежурная по рубрике "Утро с нами!"

Ох уж эти зарубежные ученые! То над едой поколдуют, то толстяков высмеют. Ну никак они не успокоятся и не остановятся в своих экспериментах. Вот сто лет жил человек и ел яичницу на завтрак, так нет же, британские диетологи внесли смуту, заявив, что подавать ее надо на ужин.

© Sputnik / Петр Чернов Американские ученые выяснили, почему поправляются офисные работники

А на что готов пойти человек ради того, чтобы оставаться привлекательным даже тогда, когда его величество Метаболизм, пусть потихоньку-помаленьку, но начинает сачковать? К гадалке не стоит ходить, а — бежать, бежать, бежать, не останавливаясь, по прямой дороге, мимо фитнес-центра, чтобы туда не заворачивать. И правильно, зачем? Только деньги на ветер бросаешь…

А ученые — бац! И новый болевой прием применяют. Антрополог Хелен Фишер в журнале PsychologyToday указала, что женщины не могут устоять перед мужчинами с приподнятыми бровями, очаровательной улыбкой и прямым взглядом, спортивным телом и с небольшой бородкой. А окончательно покорить женщину можно своим чувством юмора. И вот зачем нужно было проводить целое исследование, чтобы "открывать" очевидные вещи?

Похоже, что свои знания современные ученые продолжают черпать из старых "песен о главном". В этот раз, идею, видимо, "слямзили" у группы "Ногу с вело".

Если мы подняли вам настроение, то продолжение веселых историй найдете в нашем сюжете "Утро с нами!>>>