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Евросоюз, сюжетное фото

Плохая новость для стран, желающих вступить в ЕС - Брюссель извлек для себя урок

© AP Photo / Alessandra Tarantino
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ЕС не будет торопиться с приемом балканских стран, он раскаивается в своем решении по Венгрии, Румынии, Болгарии, считает сербский аналитик.

Сандра Черин, Sputnik Сербия

Еврокомиссар по расширению лишает Сербию и Македонию надежды вступить в ЕС в обозримом будущем. Что стоит ли на пути западнобалканских стран: Собственное несовершенство, то есть, недостаточное верховенство права и коррупция? Или огорчивший Брюссель дурной пример бедных Болгарии и Румынии, а также строптивых Венгрии и Словакии? Или, быть может, просто желание теряющего силы Евросоюза доказать, что он еще имеет вес хоть где-то на свете?

Флаг Европейского Союза (ЕС)
© Sputnik / Алекс Макнотон
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Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в своем недавнем интервью австрийскому Tiroler Tageszeitung заявил, что переговоры о вступлении в ЕС отныне будут более продолжительными и обстоятельными. «Качество важнее скорости», — подчеркнул он и добавил, что членство таких стран, как Румыния и Венгрия «многое показало». Хан сказал, что Брюссель извлек урок из уже завершившихся процедур евроинтеграции некоторых стран: «Процессы, которые мы инициируем на Западных Балканах, должны иметь гораздо более высокую степень необратимости с точки зрения установления главенства права и борьбы с коррупцией».

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Политический аналитик Александар Павич (Aleksandar Pavic) поясняет Sputnik, что слова Хана, на самом деле, означают: «Кто не успел, тот опоздал» и всем, кто еще не вступил в ЕС, но претендует на членство, стоит серьезно отнестись к словам еврокомиссара серьезно.

«Его посыл расшифровывается примерно так: «Вы пройдете через огонь, воду и медные трубы, но вопрос о вашем вступлении в ЕС так и останется открытым». Это очень плохая новость для всех, кто в ближайшем будущем надеялся увидеть свою страну в Евросоюзе. С другой стороны, когда речь идет о странах Западных Балкан, лишая их надежды на вступление, Брюссель одновременно лишает и себя единственного рычага влияния в этом регионе: «сделайте вот это и вот это и ваши шансы на членство в ЕС возрастут» (имеется в виду влияние Брюсселя на Македонию в вопросе достижения компромисса с Грецией и изменения названия и на Сербию в ее переговорах по Косову — прим. ред.). Хан как бы говорит: «Вы продолжайте выполнять наши условия, но не рассчитывайте на членство», — говорит сербский эксперт.

Флаг Евросоюза
CC BY 2.0 / fdecomite / European flag
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В замечании Хана относительно того, что членство некоторых стран в ЕС «многое показало», Павич видит признание в том, что Евросоюз раскаивается в своем решении о приеме Венгрии, Румынии, Болгарии.

«Брюссельский глобалистический истеблишмент однозначно сожалеет о том, что среди членов ЕС есть Венгрия, Чехия и Словакия, которые портят, скажем так, всю историю с миграционной политикой. С другой стороны, у них есть еще и Болгария с Румыния, находящиеся в очень тяжелом экономическом положении страны, принятые в ЕС исключительно из геополитических соображений. Из тех же соображений Брюссель заинтересован и в Сербии —исключительно ради того, чтобы сюда не проник кто-то другой», — убежден собеседник Sputnik.

Схожего мнения придерживается и Стевица Деджански (Stevica Dedjanski), эксперт из Центра по развитию международного сотрудничества, по оценке которого, европерспективы стран Западных Балкан стали еще более сомнительными и отдаленными.

«Со стороны брюссельской бюрократии особенно лицемерно сравнивать Сербию с отдельными странами, принятыми в ЕС, потому что они уже и тогда прекрасно знали, что эти страны не готовы к членству в Евросоюзе, что в них нет никакого главенства права и они не находятся на достаточном уровне развития. Даже тогда, после всех санкций, кризисов и бомбардировок, мы их опережали на 10 лет», — утверждает Деджански.

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© Sputnik / Osmatesco
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Тем не менее, Сербия, по его словам, уже привыкла к такого рода заявлениям и ее путь все же должен быть направлен в сторону ЕС, однако без каких бы то ни было преувеличенных ожиданий на этот счет.

«С одной стороны, мы видим, что некоторые другие страны, ставшие членами ЕС, не стали от этого счастливее. С другой стороны, мнение евробюрократов не является определяющим. Главное решение о приеме Сербии будут принимать ключевые страны, имеющие хорошие отношения с Белградом.

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С помощью подобных заявлений ЕС пытается доказать свою значимость на фоне очевидной потери политического веса. У Евросоюза немало собственных внутренних проблем, „центры силы" окончательно переместились туда, где, на самом деле, они всегда и находились — в Россию и США. Поэтому Брюссель таким образом демонстрируетсвое влияние на той единственной небольшой территории, где оно все еще сохранилось, — на Западных Балканах», — заключает эксперт Центра по развитию международного сотрудничества.

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Теги:
евросоюз, политика, мнение
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