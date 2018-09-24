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Тирасполь.

Мнение: три условия, которые сблизят Кишинев и Тирасполь

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
Мнение
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Участники дискуссии обозначили главную проблему, которая стоит стеной между Кишиневом и Тирасполем, а именно отсутствие у политиков с правого и левого берегов Днестра доверительных отношений.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Чтобы укрепить государственность Молдовы и сохранить мир в Приднестровье, политикам с правого и левого берегов Днестра необходимо консолидироваться.Такое мнение прозвучало в ходе дискуссии, организованной редакцией издания "Парламентская газета".

В обсуждении ситуации, в которой оказалась Молдова в свете последних политических событий, приняли участие Александр Гущин, Сергей Пантелеев (российские эксперты), а также Сергей Назария и Игорь Шорников — политологи из Кишинева и Тирасполя.

В ходе дискуссии они выразили разные, порой даже полярные позиции относительно сближения Молдовы и Приднестровского региона.

Во время спора стороны обозначили главную проблему, которая стоит стеной между Кишиневом и Тирасполем, а именно отсутствие у политиков с правого и левого берегов Днестра доверительных отношений.

Так, Сергей Назария выразил мнение, что приднестровцы на предстоящих в Молдове парламентских выборах могли бы поддержать молдавских государственников (политолог называет так Партию социалистов — ред.). Но его предложение не встретило поддержки у Игоря Шорникова, который считает, что на выборах социалисты получат не более 1/3 мандатов в парламент.

В ответ Назария высказал своё убеждение, что если ПСРМ предоставит ряд конкретных гарантий о выполнении нескольких условий, которые поспособствуют потеплению отношений Кишинева и Тирасполя, то приднестровцы, обладающие гражданством Молдовы, поддержат социалистов.

Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
В Приднестровье открыты два пункта регистрации авто для поездок за рубеж

"А для этого необходимо представить приднестровцам, имеющим молдавское гражданство, ряд мест в парламенте, включив их в число кандидатов на предстоящих парламентских выборах ", — убеждён Назария.

Он назвал и условия, которые могли положительно решить и приднестровский конфликт.

"Для положительного решения вопроса восстановления территориальной целостности Молдовы, нам, молдаванам, следует выполнить три предварительных условия: немедленно прекратить процесс румынизации, легализовать статус русского языка как второго государственного или официального, найти формулу легализации российского военного присутствия на её территории, не отказываясь от принципа нейтралитета страны. Это немедленно поднимет степень доверия Левобережья к нам, правобережным молдаванам и сделает реальным начало переговоров по действительному возврату непризнанной ПМР в состав Молдовы", — уверен Назария.

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С ним солидарен директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев. Он заметил, что современная ситуация Приднестровья существенно отличается в худшую сторону от той, которая существовала до украинских событий 2014 года. В этом смысле Украина из силы, которая относилась к непризнанной ПМР нейтрально-положительно, превратилась в откровенно враждебное к ней государство.

"Вопрос окончательного определения статуса Приднестровья становится всё более актуальным. Рано или поздно нам придётся решать вопрос объединения Молдовы и Приднестровья и, к сожалению, может наступить такой момент, когда эту проблему придётся решать в экстраординарном режиме", — подчеркнул Пантелеев.

Мнение экспертов может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
условия, предложение, переговоры, Приднестровье, мнение, Политика
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