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Экс-глава МИД ФРГ: Украина пытается втянуть Германию в войну против России

© Sputnik / Ekaterina Tchesnokova
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Тема:
Ситуация в Керченском проливе (24)
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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о "необходимости увеличения военного присутствия Германии и её союзников в Чёрном море для сдерживания России".

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Украина пыталась втянуть ФРГ в войну.

Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу
© Sputnik / Алексей Мальгавко
"Браво, Россия!" Как мир воспринял ситуацию в Керченском проливе

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о "необходимости увеличения военного присутствия Германии и её союзников в Чёрном море для сдерживания России".

"Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Она пыталась это сделать", — сказал политик в интервью немецкому каналу N-TV, передает РИА Новости.

Экс-глава МИД ФРГ также выразил обеспокоенность по поводу обстановки вокруг Крыма. Габриэль подчеркнул, что для разрешения конфликта Запад должен вести переговоры с Россией — это единственный способ урегулировать ситуацию.

"Существующая в последние годы конфронтация, возникшая в связи с конфликтом на Украине, не идет на пользу ни одной из сторон", - отметил дипломат.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Путин отметил, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции.

По итогам саммита G20 Путин, отвечая на вопросы журналистов отметил, что России небезразлично, как будет развиваться ситуация на Украине.

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