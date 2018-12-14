Неужели людям светит разное Солнце

Анастасия Москалюк, Хайфа

Страсбургского террориста поймали. Ура. СМИ ликуют и восхищаются мастерством французской полиции. Интересно, что, выполнив задачу, террорист уехал на такси. Ясное дело, человек родился в Страсбурге и привык к определенному уровню комфорта. Скоро на яхтах будут отплывать под всхлипы чаек.

А в Израиле вчера было три теракта

На этой строчке кто-то увеличит пальцами экран. Я привыкла, что подобные мои тексты собирают немного лайков, но большинство все равно читает, так что цель достигнута. И спасибо тем, кто дочитывает.

Да. Три теракта за сутки. Двое убитых парней, а накануне ночью похоронили младенца, который прожил всего три дня, потому что его достали раньше срока из простреленной утробы после теракта, который случился тремя днями ранее.

Никакие СМИ, кроме, само собой, израильских, об этом не рассказали…

Я "погуглила" другие иностранные СМИ. Никаких упоминаний на наш счет. Наверное, потому что все происходит очень быстро, не наскрести на сюжет. Подъехал, расстрелял людей на остановке или в кафе, или еще где. Израильтяне открыли ответный огонь, даже если были в этот момент в шортах. Данные об убитых и раненых - врачи воздерживаются от прогнозов. К другим новостям.

Израильтяне не боятся

Тут террорист не успевает взять такси и закусить круассаном. Его сразу обезвреживают: бывает гитарой, а то и швейной машинкой. Меня это каждый раз поражает. Поражает, что израильтяне не боятся. Пройдя тяжелую историю существования, жители страны научились себя защищать, обучая этому своих детей.

Associated Press / KABC Стрельба в Калифорнии

Понятно, что смерть троих европейцев заслуживает внимания и скорби мирового сообщества, а трое наших - совсем другое дело. Евреи-то знали, во что ввязывались, или их родители знали, или родители родителей.

Во Франции люди просто на Рождественскую ярмарку пришли, а тут-то, когда первый храм разрушили, а евреи выводов не сделали, все строят и строят. Кровь ототрут с мостовой (не шлангами смоют, а руками, специальные религиозные мужчины выполняют эту работу), разберут очередные руины и давай опять строить. Достроят и празднуют, что дожили до этого дня.

Есть у Алигер поэма "Твоя победа", я любила ее в детстве, но не знала о существовании неопубликованной главы об евреях. Там такие слова:

"Я не знаю, есть ли голос крови,

Знаю только - есть у крови цвет".

В художке учили: восприятие цвета зависит от происхождения источника света и среды, в которую помещен объект. Очевидно, нам светит разное солнце, поэтому кровь на Рождественской ярмарке касается каждого, заставляет сострадать и подсвечивать фасады триколором, а на автобусной остановке под Иерусалимом она просто пролилась.

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Не бывает жизнь первого и второго сорта

Обычно под авторскими колонками принято оставлять пояснение: мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Но этот крик души не просто резонирует с тем, что творится внутри не только каждого журналиста (и необязательно Sputnik Молдова), но и заставляет внутренний голос любого здравомыслящего человека быть уверенным в своем виденье картины не только мира, но и тех, кто живет рядом с автором этой публикации, среди которых есть и уроженцы нашей страны.

ФСБ РФ Опубликованы кадры задержания боевиков, планировавших теракты в Москве

Ведь речь идет не только о трагедии, которая произошла в отдельно взятом государстве. В данном случае речь идет о проблеме, напрямую касающейся каждого, кто живет в Израиле, Германии, Афганистане, России, Иране, США, Молдове…

Да в любой стране мира, в каждом уголке Земли! У терроризма нет национальностей, пола, вероисповедания, возраста… Под прицелом преступников может оказаться любой из нас. Террор, жертвами которого становятся сотни тысяч людей по всему миру, – это общая боль.

Поэтому ни одно государство, ни один политик не должен "классифицировать" теракты, разделять их по каким бы то ни было признакам. Это тоже преступление. Именно это и хотел донести автор. Не бывает жизнь первого и жизнь второго сорта. Мы заговорили о теракте в Израиле, но такое может случиться везде, и где бы не произошло несчастье, боль будет одинаковой и не прощаемой к убийцам.

И вот эту позицию поддерживает наша редакция.