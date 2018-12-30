Страна ушла, а новых героев нет: с момента создания СССР прошло 96 лет

Казалось, давным-давно нет того Союза, но все помнят, сколько стоила докторская колбаса, что мы были первыми в космосе, что государство заботилось о людях. Может быть даже и против его воли, но оно не оставалось равнодушным к своим подданым.

Если бы сегодня существовал СССР, ему без малого было бы 100 лет. 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан Договор об образовании Союза. Этот документ был утверждён 30 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом Советов. Эта дата и считается датой образования СССР.

Как бы сегодня ни открещивались от "великого" и "нерушимого" многие, он все равно в головах у большинства из нас. Вот говорят: "совки", ретрограды. Поэтому вам и хочется назад в СССР". Нет!

Но по СССР действительно есть ностальгия. В прямом значении этого слова - "тоска по родине" .

Кто пример для подражания?

Все мы родом из детства. А у многих из нас детство и юность прошла в СССР. Но есть еще один момент. За двадцать с копейками лет так и не появилась альтернативная и привлекательная модель государства. Вот и вспоминаем ту махину. Где-то ржавую, громоздкую, порой, неповоротливую. Но чем дальше СССР отдаляется от нас во времени, то тем очевидно, что так называемый "советский проект" — это было беспрецендентное вложение огромного заряда воли, напряжения, энергии, усилий сотен миллионов людей.

Почему молодые люди, которые не застали "советский оккупационный режим", печалятся об СССР? Я однажды озвучил некоторые мысли на этот счет. Думаю, что сегодня хороший повод их повторить. В наши дни есть страшная неопределённость, а вместо героев — куклы лол, покемоны, трансформеры, "Дом-2", некие Ольги Бузовы, поп-короли и так далее.

А вот, скажем, есть пример Юрия Гагарина — человека, который первым покорил Космос. Он был своим и для русских, и для молдаван, и для латышей, и для узбеков, и для украинцев — то есть для всех народов СССР и мира. И есть Терминатор или Бэтмэн — плоды воображения, которые лопаются, как бубль-гум при первом же вдохе.

А что такое по сути бубль-гум? Это надувательство.

Есть еще живая память о предках, которые противостояли фашизму в 40-х годах прошлого века. Цена этой борьбы — более 30 миллионов жизней представителей всех республик СССР, а результат — 70 лет мира в Европе. Почему акция "Бессмертный полк" уже стала традицией? Потому что люди вспоминают реальных героев. Своих героев. Настоящих.

Вот именно настоящего и не хватает молодым людям в Молдове. Кто у нас может выступить в качестве современных героев? А ведь молодым так не хватает опыта примера героев своей страны, не выдуманных, а настоящих, которые не выбрасывали из своей жизни патриотизма, а гордились им.

Кроме того, у нового поколения сформировался набор требований к качеству жизни, к возможностям реализовать себя, к социальным гарантиям со стороны государства. Сейчас власти Молдовы не способны все это дать молодежи. Поэтому СССР как образ сильного государства, умеющего защищать свой народ, его интересы и потребности и привлекает молодежь.

И подушечки под мягкое

Известно, что психологи используют в своей практике термин "перенос". Этот феномен хорошо описал в своих трудах Зигмунд Фрейд. Заключается он в бессознательном переносе пережитых, особенно в детстве и юности, чувств с одного лица на другое.

Не задумывались ли вы о том, что все наши "борцы" с советским прошлым на самом деле используют свою ненависть против СССР как этот самый фрейдистский перенос, а многие политики напоминают "последнюю номенклатуру" Союза?

Например, молдавские партии созданы по образу и подобию КПСС. То есть если раньше была одна Коммунистическая партия, то теперь их — партий — более 30. И у всех есть свое политбюро и генсеки, маленькие "вожди" и "полководцы", "говорящие пиджаки" и "грустные табуретки". Даже "подушечки под мягкое место", чтобы сидеть на заседаниях было удобно.

Некоторые лидеры партий тайком плачут при упоминании СССР, вспоминая тихие и прекрасные дни своей жизни: школу, вуз, первую любовь, карьерное продвижение по линии комсомола.

И не могут избавиться от страхов, которые их мучают за предательство и хамелеонство.

Закон мирового развития утверждает смены вех — все идет, все изменяется. Были проблемы, горькие страницы бытия. Именно это стало инструментами борьбы борцов за развал СССР. Они решили все заляпать черными красками, дабы похоронить все прошлое Советского Союза — бесплатную медицину, образование, бесплатные квартиры молодым специалистам, заводы и фабрики, работающие без провалов в никуда.

© Sputnik / Фред Гринберг Молдавская ССР. Праздник "Золотая осень" в Кишиневе. Выступление молдавского ансамбля "Фольклор".

А главное — человеческие отношения. Когда все могли слышать и слушать друг друга. И вот все это надо было уничтожить в памяти людей, особенно молодежи, дабы то, что есть, стало единственным и незаменимым.

Так называемым "борцам" не дают покоя старые советские памятники, кино, серпасто-молоткастая символика, телеканалы и даже русский язык. Они воюют со всем этим, потому что им никогда уже не перестать быть "совками". Неспроста ведь от нашей демократии стало попахивать авторитаризмом. Все чистое, талантливое, яркое — культура, наука, дружба народов их пугает.

Тогда хотели продвигать молдавскую государственность. В начале нового пути старались развивать рыночную экономику, улучшать социальную сферу, строить светлое будущее. Все воспряли от будущих перспектив независимой Молдовы. Но в пути политики растеряли то сокровенное и необходимое стране и народу. Борьба за власть стала важнейшим условием политической жизни.

© Sputnik / Anatoliy Garanin Назад в СССР: как отмечали Новый год в семейном кругу и в коллективе - фото 21

Молдове сейчас трудно осуществлять мечты о новой жизни. Есть для людей работа, возможность учиться и получать профессию. Нет только перспектив. Вот молодежь и уезжает из родного дома.

Молдова одарена богом не только чудом своей земли, природы, талантами людей. В ней есть все, чтобы человек чувствовал себя здесь светло и радостно. Но никто не хочет всем этим заниматься, все озабочены политикой и борьбой за "кормящее место".

И потому нет возможности работать, строить, созидать.

Это ведь все было, было всего лишь почти тридцать лет назад. Там в прошлом, было много болевых точек, но у людей была возможность получать самое главное, что давала молодежи силы, а пожилым уверенность в завтрашнем дне.

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