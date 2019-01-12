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СМИ и лупа

СМИ на Западе в погоне за прибылью теряют профессионализм

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В России 13 января отметят День российской печати. Стало плохой традицией западных СМИ обвинять российских коллег в пропаганде. А как обстоят дела с доверием у западной аудитории к своей прессе? Об этом журналист Sputnik Молдова беседовала в Париже с известным щвейцарско-французским журналистом и публицистом Ришаром Лабевьером.

Дарья Лавреженкова для Sputnik Молдова

Проще всего найти внешнего врага и списать на него неспособность решать внутренние проблемы своих государств. Как это делают сейчас на Западе, выбирая в качестве мишени Россию, отметил Лабевьер.

Планшет.
© Sputnik / Александр Кряжев
С так называемой "российской пропагандой" борются ложью

По его словам, сейчас западные СМИ находятся в глубоком кризисе по разным причинам.

Во-первых, основные ежедневные и еженедельные издания сейчас принадлежат различным крупным частным кругам, чаще всего - международным сообществам. Их не интересует освещение событий, производство объективной информации. Они специализируются на коммуникации, рекламе и влиянии трафика в пользу их личных интересов.

В наше время (в эпоху глобализации), считает собеседник Sputnik, медиа на Западе становятся менее профессиональными, сокращаются расходы на их основное предназначение – информировать общество, зато поощряются "фэйки".

Во-вторых, цифровая революция и социальные сети, такие как Twitter, Facebook и т.д., разрушили традиционные СМИ. Теперь любой пользователь соцсети претендует называться собственным медиа в существующем глобальном беспорядке.

В-третьих, новая "холодная война" создает разные навязчивые идеи, умышленно вбрасывая их в СМИ.

"Разумеется, над Brexit-ом, выборами Трампа или очередными европейскими выборами день и ночь, словно дьявол, трудятся российские СМИ. Это один из примеров подобных небылиц", - уточнил Лабевьер.

Студия Sputnik
© Sputnik / Игорь Руссак
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Главные "высокие" идеи современных западных СМИ – это деньги, а не демократические ценности. В погоне за ними все средства хороши, включая двойные стандарты.

"К сожалению, в эпоху глобализации и цифровой революции работает принцип: все друг с другом в конфронтации, все против вех. И дезинформация – одно из главных орудий. Поэтому сами решайте, можно ли доверять таким СМИ", - резюмировал эксперт.

Справка Sputnik Молдова : Ришар Лабевьер – швейцарско-французский журналист, писатель, исследователь. Был главным редактором Télévision Suisse Romande (TSR) и Международного радио Франции (RFI).

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