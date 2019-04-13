Тайны миссии Манук-бея в Бессарабии

Корреспондент Sputnik Молдова побеседовал с кишиневским историком Эдуардом Алхазовым, который представил любопытный труд публике. Для ценителей отечественной истории, эта работа представляет особый интерес.

- Нам стало известно, что Вы недавно проводили презентацию новой книги в Армянской Общине. Вы же не автор?

- Да, это была книга "Манук-бей Мирзаян: грани созидания ", а автором её является проф. Валерий Тунян, который живет и работает в Ереване. Я являюсь одним из рецензентов этой книги. Она была издана в Ереване в феврале этого года тиражом всего 200 экземпляров и уже сегодня – почти библиографическая редкость.

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- Но такой известной личности как Манук-бей, насколько нам известно, посвящено уже немало работ, не так ли?

- Автор, как профессиональный историк, во введении указывает, что первыми исследователями жизни Манук-бея были Мсер Мсерянц, воспитатель его детей и Гевонд Овнанян (1852); затем о нем писал наш земляк Георге Безвикони – "Armenii în Basarabia " (1934 – Chișinău). Между прочим, он создал целую галерею биографий молдавских бояр "Boerimea Moldovei dintre Prut și Nistru " (1940, 1943 – București). Позже интерес продолжался: Дж. Фаньян выпустил ряд газетных и журнальных публикаций. Писали о Манук-Бее Штефан Ионеску "Manuc Bei: zaraf și diplomat " (1976 – Cluj-Napoca), А. Феля – о судьбе его потомков и некоторые другие. Гоар Рштуни принадлежит публицистическое исследование "Армянский принц Манук-бей " (2010 – Ереван).

- Вот видите, Вы сами приводите столько работ, что, кажется, будто о нем известно все?

- С точки зрения автора, это далеко не так. С одной стороны, в архивах за последние десятилетия найдено немало материалов и документов, относящихся к этой, несомненно, крупной исторической фигуре. С другой стороны, не все архивы еще доступны в тех вопросах, которые затрагивают геополитику. Профессор Тунян цитирует в своей книге румынского политолога Габриэла Андриевского: "…Деятельность Манук-бея остается секретом за 7-ю печатями до настоящего времени. Министерство иностранных дел России и Министерство иностранных дел Турции до сих пор скрывают истинное значение и роль Манук-бея Мирзаяна в геополитике того времени. Раскрытие его роли в русско-турецких отношениях до настоящего времени представляет опасность для региональной политики". Я согласен с этой оценкой. Возможно, из-за недостатка фактов и документов личность Манук-бея обросла различными мифами, часть из которых автор и пытается развенчать.

© Photo : Из личного архива Эдуарда Алхазова Эдуард Алхазов

- Насколько Вы знакомы с творчеством проф. Туняна?

- С Валерием Туняном я познакомился 40 лет назад в аспирантуре исторического факультета Московского университета. Он исключительно эффективный исследователь. На сегодняшний день его перу принадлежит около 40 монографий, названия основных из них перечислены в конце книги, которую я представил. Тематика его научных исследований разнообразна: политика России в Закавказье в XIX-начале XX века, история армянской церкви. Он издал работы, посвященные знаменитым руководителям армянской церкви: Нерсесу Аштаракеци и Макару, которые возглавляли Бессарабскую и Ново-Нахичеванскую епархию в Кишиневе до их избрания Католикосами всех армян, и ряда других, две монографии, посвященные А. Грибоедову (1995 и 2015), очень интересную монографию "М. Е. Лазарев: Жизнь и деяния 1789-1871" (2016). Причем все работы изданы самостоятельно, без соавторов. И все – на богатом архивном материале. Для последней книги – относительно небольшой по объему (170 страниц) – автор использовал шесть крупнейших московских архивов, два - Санкт-Петербурга, два – Армении, в том числе архив Матенадарана. Задействован большой массив публикаций архивных актов и документов, мемуаров и научной литературы.

© Sputnik / Алексей Даничев Чешская Молдавия: что мы об этом знаем

- Звучит впечатляюще. Каким же представляется Манук-бей читателю?

- Манук-бей предстает перед нами несомненно одаренным, хорошо образованным человеком, который учился в Рущуке (Турция, сегодня Русе – Болгария), а затем изучал иностранные языки в Яссах, при армянском соборе Св. Мариам (основан в 1395 году). Владел 10 или 12 языками. От отца и тестя получил навыки ведения торговли и начальный капитал, много ездил по торговым делам и вновь учился на практике, причем достиг впечатляющих результатов. Был советником и затем правой рукой рущукского паши Терсеник Оглу, а потом Мустафы Байрактара. Последний в 1807 году стал главнокомандующим турецких войск в Дунайских княжествах. А Манук-бей играл роль финансиста в кружке "рущукские друзья".

После выдвижения Байрактара великим визирем, Манук-бей входит в высшие чиновничьи круги Османской империи: исполняет обязанности драгомана султана Махмуда II по европейской политике, а также государственного казначея. За поставки для армии продовольствия и ремонт крепостей султан присваивает ему титул Бея (князя). Это продвижение позволило Мануку соприкасаться с самыми высокими сановниками и не только Турции, но и Балканских государств, Дунайских княжеств, оперировать и анализировать большой объем важнейшей, часто конфиденциальной информации. Впоследствии он от имени Османской империи вел или готовил переговоры с Россией, был лично знаком со всеми командующими Дунайской армией: Михельсоном, Прозоровским, Багратионом, Каменским и Кутузовым в 1806-1812 годах - все они дали самую высокую оценку как его действиям, так и его личности. Был неоднократно награжден: министры иностранных дел – Румянцев и Каподистрия – награждали его грамотами.

- Как же человек такого ранга решил перейти на сторону России?

- Очень хорошо зная обстановку в Османской империи, на балканских странах, находящихся под владычеством этой империи, Манук-бей отчетливо видел, что положение не только его единоверцев-армян, но и других православных народов – греков, болгар, сербов, македонцев и других – было очень тяжелым. Выход из этой ситуации сам Мирзаян, как и большинство видных представителей балканских народов, видели лишь в помощи христианской России, могущество и влияние которой в Европе усиливалось. Поэтому он решил изменить свою деятельность, о чем заявил русскому консулу в Бухаресте Луке Кирикэ. В декабре 1808 года его решение поддержал фельдмаршал Прозоровский. Манук-бея привлекало то, что в России рассматривались проекты воссоздания Армянского царства, чуть позже Россия стремилась присоединить армянские земли и в тоже время предоставляла статус самоуправления армянским городам: Новому Нахичевану на Дону, Григориополю и армянской общине Крыма. Манук-бей построил дом в Бухаресте и выполнял роль посредника в русско-турецких переговорах, что было одобрено лично императором Александром I.

© Sputnik / Игорь Взоров Что знал Гомер о Молдавии

- Интересно, каково отношение к фигуре Манук-бея в Румынии?

- Румынские ученые и государственные деятели очень положительно относятся к этой исторической личности. Достаточно назвать академика Н.Йорга, Г.Безвикони, Шт.Ионеско. В действительности то, что он делал, соответствовало чаяниям валахов, молдаван, болгар, сербов – освобождение от османского угнетения. В первые десятилетия XIX века помочь балканским народам могла только Россия. Кстати, проф. Тунян упоминает о том, что Манук-бей подарил опустошенному казначейству Валахии 60 тысяч талеров (180 тысяч марок), а затем еще 6 тысяч. Он купил имения и земли в разных частях княжества, а благодарный Диван Валахии выделил ему для охраны 50 скутельников. В Бухаресте сохранился не только его дом - "Hanul lui Manuc", но и память о его добрых делах.

- Какую роль сыграл Манук-Бей в подписании Бухарестского мира?

- Обстановка в 1809-1812 годах в Европе была чрезвычайно сложной. Наполеон подчинил значительную часть Европы. Интересы Франции, России, Османской империи, Австро-Венгрии переплетались и очень часто, мягко говоря, не совпадали. Это очень интересный период международных отношений. Я не могу пересказывать автора книги. Если вкратце, то роль Манук-бея в информировании высшего руководства России о планах Османской империи, обстановке в балканских странах, его аналитический подход к освещению ситуации, и его рекомендации, очень высока. Не случайно, Александр I в 1810 году наградил Манук-бея орденом Св. Владимира III степени, а во время Венского Конгресса в октябре 1814 году присвоил ему звание Действительного Статского Советника. Поясню, что орден Св. Владимира занимал пятое место в орденской иерархии России, а чин Действительного Статского Советника приравнивался к званию генерал-майора и давал потомственное дворянство. Впоследствии в 1816 году российский император вторично удостоил его аудиенции в Санкт-Петербурге, где обсуждались как международные вопросы, так и планы Манук-бея.

Сам Бухарестский договор был подписан 16 мая 1812 года в гостинице „Hanul lui Manuc” – за 28 дней до вторжения Наполеона в Россию. От Османской Империи к России отошла большая часть Молдавии – между Прутом и Днестром, ее территория составляла 45,8 тыс. кв.км., что, кстати, больше, чем современная Молдова даже с Приднестровьем (33,8).

- Почему Манук-бей решил поселиться в Бессарабии?

- Проф. Тунян объясняет следующее: поскольку Валахия и Запрутская Молдова оставалась под контролем Османской империи и жизнь Манука Мирзаяна там была под угрозой, у него были варианты: либо принять участие в воссоздании армянского царства, либо участвовать во властных структурах России, либо создать собственный город под своим управлением. Последний вариант представлялся предпочтительным. И такой город у слияния Прута и Дуная, вблизи Рени был спроектирован, а проект представлен императору и одобрен Александром I. Для оказания содействия Мирзаяну в этом вопросе в Бессарабию был даже направлен Надворный Советник А. Стамо. Характерно, что значительную часть финансирования строительства и содержания управления города в первые пять лет Манук-бей брал на себя. Очень интересен план города-порта, которому предполагалось дать имя Александрополь.

За 300 тыс. золотых леев было куплено имение в Хышчештах более 21 тыс. десятин, а это почти 23 тыс. гектаров! Здесь была заложена усадьба, которая строилась сыном Мурадом (Иваном) Манук-беем, пригласившем для этого талантливого выпускника Петербургского строительного училища Александра Бернардацци – будущего городового архитектора Кишинева. Переехав в Бессарабию, Манук-бей продолжал заниматься не только хозяйственными и коммерческими делами, но и давать аналитику о состоянии дел в Дунайских княжествах, в частности по просьбе Каподистрии он составил доклад о деятельности господарей Молдавии и Валахии.

- Я вижу в оглавлении книги, что автор пишет о Лазаревых?

- Проф. В. Тунян последний параграф второй главы посвятил отношениям семей Манук-бея и Лазаревых. Здесь также много интересного. Екатерина Мануковна – одна из дочерей Манук-бея, уже после смерти отца вышла замуж за Христофора (Хачатура) Лазарева. Свадьба была в Хынчештах, их венчал архиепископ бессарабских армян Григорий Закарян. Жених – директор Лазаревского училища (ныне Институт Восточных Языков, один из лучших лингвистических вузов России), крупный предприниматель, меценат, Надворный Советник. Семья Лазаревых имела влияние на Восточную политику России, была связана с Ал. Худобашевым, кн. К.Аргутинским-Долгоруким из Григориополя, армянскими католикосами – они представляли собой интеллектуальную группировку, выступавшую за развитие армянского народа. Христофор Лазарев влияние и на сына Манук-бея – (Мурата) Ивана, его племянника – Карабета-Мирзу.

Таким образом, проф. В. Тунян в своей книге, посвященной 250-летию рождения Манук-бея Мирзаяна, представляет его нам как крупного предпринимателя, банкира, чиновника Османской империи, патриота армянского народа, дипломата, кавалера российского ордена Святого Владимира, видного деятеля освободительного движения народов, населяющих Балканы.

- Где можно купить эту книгу или почитать ее?

- К сожалению, эта возможность пока ограничена. Один из нескольких десятков экземпляров, которые попадут в Молдову, будет подарен Национальной Библиотеке, остальные разойдутся в армянской общине и по заказам историков. Мы надеемся, что состоится второе издание книги, либо автор даст разрешение на размещение книги в интернете.

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