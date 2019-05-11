Осталеп вынес жесткий приговор Майе Санду и всему блоку ACUM

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Если бы не Победа СССР над фашизмом в 1945 году, то не было никакого Евросоюза спустя "пятилетку".

© Sputnik / Miroslav Rotari Санду не считает молдавский народ победителем в Великой Отечественной

Об этом напомнил правым молдавским политикам из блока Acum директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп.

На днях лидер блока ACUM Майя Санду заявила, что не считает молдавский народ победителем в Великой Отечественной Войне. С аналогичным заявлениями выступили и другие члены формирования.

"Если бы не героизм советских солдат, то какой "союз металла и стали" создали бы в 1950 году Германия и Франция? Вы же типа эту дату "празднуете" как день Европы? Если бы не жертвы СССР, какая Германия, во главе с Гитлером, с какой Францией (давно оккупированной), и что бы создали? Завод по производству мыла из "недочеловеков"? Или всего этого не было? …С досрочными, или без, вас (ACUM – прим ред) выкинут навсегда из политики, и вы будете уроком для других любителей латентного нацизма", - написал Осталеп в социальных сетях.

"Отныне любой человек, который поддержит кого-то из Acum, для меня нерукопожатен. Нацистам нет места в молдавской политике", - добавил он.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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