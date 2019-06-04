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Небо Молдовы и флаг, иллюстративное фото

Готова ли молдавская элита к самостоятельности

© Sputnik / Rodion Proca
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Какой самый важный урок от трех зарубежных визитов может извлечь для себя политический истеблишмент Молдовы.

Сергей Маркедонов, для Sputnik Молдова

В Кишиневе практически одновременно оказались вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, еврокомиссар Йоханнес Хан и директор восточноевропейского отдела Госдепа США Брэдли Фреден.

Памятник Штефан чел Маре
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На первый взгляд, визит любого международного представителя в суверенную страну затрагивает, прежде всего, аспекты внешнеполитической повестки дня. Но в этом случае все три высокопоставленных визитера сконцентрировались на вопросах внутренней политики и своем видении того, как разрешится нынешний кризис власти в стране.

И это, пожалуй, самый важный политический урок трех визитов. Преодоление кризиса власти в Молдове – настоятельная необходимость для этой страны.

Но и для внешних игроков крайне важно иметь дело со стабильным кабинетом министров, а не вечно переходной командой. Иначе о стратегии в отношениях хоть с ЕС, хоть с ЕАЭС можно просто забыть.

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Президент Молдовы Игорь Додон
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Додон обсудил с еврокомиссаром Ханом внутриполитическую ситуацию в Молдове
И бросать из стороны в сторону будет уже не отдельно взятое государство, а отношения Запада и России (и без того перегруженные проблемами), а также безопасность Черноморского региона, в котором по-прежнему многие конфликты далеки от разрешения.

И здесь центральный вопрос обращен не к Москве, Брюсселю или Вашингтону. У них есть свои интересы, они конкурируют, соперничают, в политике иначе и не бывает. Ключевая проблема в Кишиневе.

Готова ли молдавская элита к тому, чтобы выступать в качестве самостоятельного игрока, блюсти собственные национальные интересы вне зависимости от партийных пристрастий, а не становиться заложником "холодной войны-2", ожидающим к кому бы примкнуть в итоге.

Автор - ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО.

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