Молдова - нейтральная страна: утопия или реальность

Легко ли в нынешней геополитической ситуации делать ставку на государственный нейтралитет. Эти и другие вопросы обсуждали участники форума "Кризис между Россией и Западом, что может сделать Швейцария", прошедшего в городе Коппе.

Параллельная международная реальность

Выступая на форуме "Кризис между Россией и Западом, что может сделать Швейцария", эксперты высказали мнение, что современные международные отношения становятся более эмоциональными, а крупным международным игрокам следовало бы заново научиться слышать друг друга.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в своем выступлении отметил, что "сейчас мы видим очевидные попытки США и их ближайших союзников создать некую параллельную международную реальность, в которой они сами бы устанавливали правила и вершили суд".

По словам дипломата, устойчивой приметой сегодняшнего времени является манипуляция информацией.

"Правильным признается только то, то соответствует тому самому, написанному Западом своду "правил", которые зачастую могут меняться на ходу" – отметил Гармонин Она напомнил ситуацию с Косово.

Нейтральный статус Молдовы не означает самоизоляцию страны - мнение>>>

"Вспомним Косово, когда 17 февраля 2008 года, парламент этой республики принял акт, провозглашающий независимость. Задумайтесь, несколько десятков человек решили судьбу государства. За этим последовали не санкции, как в случае с Россией, а волна признания независимости Косова со стороны стран западного лагеря, вопреки нашим предостережениям о пагубности последствий такого шага. Что такими действиями они открыли ящик Пандоры", - сказан посол.

Гармонин подчеркнул, что Россия готова выстраивать сотрудничество как с Евросоюзом, так и отдельными западными государствами. По его мнению, Швейцария, обладающая нейтральным статусом, могла бы стать своеобразным мостом.

"Обязательным условием при этом остается поддержание реноме честного брокера, что в нынешней ситуации не так уж и легко делать", - считает Гармонин, подчеркнув, что Берну удается справляться со своими посредническими задачами.

Еще один участник форума, швейцарский дипломат Лоренцо Амберг, отметил, что в трудном контексте быстро меняющегося мира Швейцария ведет политику малых шагов, сохраняя нейтралитет, который "рано еще хоронить".

Нейтралитет как сила убеждения

В свою очередь Филиппо Ломбарди, депутат парламента и глава комитета по внешней политике Совета кантонов, отметил, что его страна не должна противопоставлять Евроатлантическую систему Евразийской и выступил за то, чтобы Швейцария была активно нейтральной и способствовала снижению градуса напряжения в кризисе Россия-Запад.

"Но иногда трудно объяснить друзьям из Брюсселя и Вашингтона, что мы хотим развивать всесторонний диалог", - признался Ломбарди.

В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова политик заметил, что формирование хороших отношений с соседями и сохранение баланса между позициями различных блоков и сил – "трудное упражнение, но, в итоге, оно может стать выигрышным". Нейтралитет, по его словам, выгодно отстаивать и Молдове.

"Может быть это выглядит утопией, но малым странам легче быть нейтральными, чем большим, стремящимся к силе и превосходству. Для маленькой страны более естественно взять на себя эту роль", - высказал свою точку зрения собеседник.

Эту мысль поддержал швейцарский журналист, автор книги "Запад-Россия: тысячелетняя война" Ги Меттан.

"Молдова - это мост между двумя мирами – славянским, русским, православным и западным; и географички ваша республика находится в самом подходящем месте для того, чтобы играть роль арбитра", - считает он.

Но чтобы стать полномочным нейтральным государством, нужно добиться признания этого статуса от стран-соседей.

"Чтобы играть роль нейтрального государства необходимо политическое признание со стороны соседних стран, такие как Румыния, Украина, Россия и даже ЕС в целом. А это долгий процесс, в результате которого Молдова могла бы предложить свои дипломатические услуги нейтрального государства. Для вашей страны это была бы прекрасная возможность – попробовать играть эту роль на мировой арене", - подытожил Меттан.

Конференция "Кризис между Россией и Западом, что может сделать Швейцария" прошла под эгидой Почётного Консула России в Лозанне-Фредерика Паулсена.