Общего противника больше нет: новый поворот ситуации в Молдове

Демпартия заявила об уходе из власти, коалиция ПСРМ-ACUM шаг за шагом выполняет достигнутые ранее договоренности, что будет дальше? Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Демократическая партия Молдовы решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране.

"Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством", ‒ добавил Чеботарь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сарзу же после решения Демпартии уйти из власти, ее сторонники, дежурившие у входов в правительственные здания, убрали палатки.

Он попросил сторонников партии поддержать решение и убрать палатки, которые блокируют входы в здание правительства, Конституционного суда и ряда министерств.

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Решение партии прокомментировал президент Игорь Додон. Он поздравил граждан с этой "символической" победой.

"Демпартия, которая узурпировала власть в стране, признала поражение, но это еще не окончательная победа", ‒ сказал глава государства на брифинге.

В субботу Конституционный суд отменил свои решения от 7, 8 и 9 июня.

Приветствуя этот шаг, президент Молдовы Игорь Додон сказал, что таким образом политический и конституционный кризис преодолен.

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию в Молдове.

"Как и следовало ожидать, кризис разрешился мирно, поскольку Плахотнюк ни при каких раскладах не мог противостоять позиции США и Евросоюза, а они его не поддержали. Румыния его тоже не поддержала. Поэтому сейчас Демпартия объявила, что никогда не держалась за власть и переходит в оппозицию ‒ то есть делает хорошую мину при плохой игре", ‒ сказал Игорь Шишкин.

Он высказал мнение, что политический кризис в Молдове на этом не завершится.

"Две партии, которые сейчас победили и создали коалиционное правительство, через некоторое время обязательно начнут между собой борьбу, потому что их стратегические цели прямо противоположны. До этого у них был общий противник ‒ Плахотнюк. А теперь им нужно будет сосредоточиться на том, чтобы развивать более или менее цивилизованное развитие молдавского государства ‒ либо в том, либо в другом направлении. Соответственно, будут парламентские выборы", ‒ считает Игорь Шишкин.

Ранее в интервью Sputnik Молдова спикер парламента, лидер ПСРМ Зинаида Гречаная заявила, что и депутаты-социалисты, и из блока ACUM, сформировавшие коалицию, работают конструктивно.

Она уточнила, что несмотря на противоположность во взглядах, у депутатов есть и общие, объединяющие факторы.

Партия социалистов и блок ACUM, хоть и разные, но цель у них одна – нормализация политической обстановки в стране, подчеркнула Гречаная.

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