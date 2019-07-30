Названа причина появления современного "малого национализма" в Европе

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Одним из итогов Первой мировой войны стало развитие националистических движений в странах Европы, возникших на "обломках" империй, распавшихся в результате этого глобального конфликта, этот "малый национализм" сохраняется до сих пор, заявил старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории РАН Сергей Нелипович.

Выступая во вторник на круглом столе в МИА "Россия сегодня", приуроченном к 105-летию начала Первой мировой войны, Нелипович отметил, что это была "внутрицивилизационная война, которая привела к началу размывания европейского мира, к определенной многополярности мировой цивилизации", передает РИА Новости.

"И, безусловно, война дала импульс развитию национальных движений. Карта Европы стала иной. И очень долгие годы, практически до сих пор, мы наблюдаем развитие и малого национализма, который расцвел пышным цветом на развалинах империй, прежде всего восточноевропейских", - сказал эксперт.

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Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).

В результате той войны распались четыре империи - Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. После распада Австро-Венгерской империи образовалась Югославия. В начале 1990-х годов в этой стране вспыхнула гражданская война. Новый балканский кризис привел к распаду Югославии на несколько государств.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.

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