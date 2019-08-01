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Афганский Парк

Танцы на костях, или Как в Молдове топчут память о тех, кто погиб за Родину

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Андрей Петрик
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Поведение некоторых жителей и гостей Кишинева на мемориальных комплексах можно назвать вопиющим - к памяти относятся так, как будто это - пустой звук.

Случаи грубого обращения с исторической памятью, с чувством признательности большинства граждан Молдовы тем, кто пал на полях Великой Отечественной войны, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, в Кишиневе приобретают угрожающие масштабы. 

Не прошло и нескольких недель после того, как вандалы осквернили мемориал воинской славы "Eternitate-Вечность", украв с постаментов бронзовые венки. И вот новая выходка. Теперь уже на Рышкановке. Прямо на мемориальном комплексе "Сыновьям Родины - вечная память".

Черные гранитные плиты монумента, на которых высечены имена погибших в Афганистане уроженцев Молдовы, некоторые используют, как место для сидения, как подиум, по которому подростки (не без разрешения родителей) катаются на коньках, а некоторые и вовсе в знойные часы принимают здесь солнечные ванны.

Здесь же, у мраморного черного тюльпана, они бросают окурки и лузгают семечки, покрывая гранитные плиты основания памятника плотным "одеялом" скорлупы. 

Возмущенные пользователи социальных сетей вновь выложили на всеобщее обозрение снимки, на которых зафиксированы факты пренебрежения к памяти павших.

У тех же, для кого история своей страны - пустой звук, возникает естественный вопрос: а куда смотрят представители правоохранительных органов, призванные следить за соблюдением общественного порядка? Почему на мемориале "Вечность" неподъемные бронзовые венки исчезли, как по дуновению ветра, почему на именах погибших солдат на мемориале "афганцев" громоздятся пятые точки тех, кто забыл свою историю? 

У них нет памяти - неизвестные на мемориале "афганцев" топтали имена погибших>>>

Эти вопросы остаются открытыми. Но уже ясно одно - тот, кто не помнит своей истории, не может с уверенностью смотреть в будущее.

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

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Теги:
мемориал, "афганцы", сохранение, история, память


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