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Sistemul american antirachetă Patriot
© Facebook / Ulrich Kroemer‎

Российский политолог рассказал о последствиях отказа от ДРСМД для Мира

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Ранее любой серьезный договор работал до тех пор, пока ему на замену не приходил новый.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Отказ США от договора ликвидации ракет средней и малой дальности – чистый "большевизм" в политике. Такое мнение высказал журналистам Sputnik профессор Академии военных наук Российской Федерации, политический эксперт Александр Тиханский.

A US Army's Patriot Surface-to Air missile system is displayed during the Air Power Day at the US airbase in Osan, south of Seoul on October 12, 2008
© AFP 2019 / KIM JAE-HWAN
США допустили ошибку и показали плохой пример решения вопросов безопасности

Сегодня, 2 августа, по инициативе США прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В октябре 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила. В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.

Политолог Александр Тиханский
© Sputnik / Виктор Толочко
Политолог Александр Тиханский

"После этого шага США, в 2021 году по алгоритму последует непродление Договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3), после чего система контроля над вооружениями и система международной безопасности окажется "нулевой", голой, не обеспеченной никакими международными правовыми актами. Выход из ДРСМД демонстрирует "большевистскую" тактику американцев ― сначала до основания все разрушить, а потом что-то строить", – рассказал Тиханский в интервью Sputnik Беларусь.

Он отметил, что прежде любой серьезный договор работал до тех пор, пока ему на замену не приходил новый, потому что на разработку нового уходит пять-шесть лет. Именно столько весь мир теперь будет без юридического оформления системы международной безопасности..

Договор о РСМД был подписан СССР и США в декабре 1987 года. Согласно договору, стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия. К июню 1991 года договоренности были выполнены: Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов; США – 846. 

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