Гайчук: нейтралитет Молдовы станет основой для приднестровского урегулирования

Секретарь Высшего совета безопасности Молдовы Виктор Гайчук прокомментировал для Sputnik призыв Игоря Додона в ООН о признании нейтралитета республики на международном уровне.

КИШИНЕВ, 5 окт– Sputnik. Обращение главы молдавского государства Игоря Додона к зарубежным лидерам признать нейтральный статус Молдовы - это шаг, который приблизит Кишинев к решению приднестровского вопроса, считает секретарь Высшего совета безопасности республики Виктор Гайчук.

На 74-й Генассамблее ООН президент Молдовы выступил с призывом признать нейтральный статус республики на международном уровне. Додон подчеркнул, что любая попытка поставить под сомнение нейтралитет РМ является недружественным актом в адрес страны, а также представляет угрозу безопасности во всем регионе.

"Один из дестабилизирующих факторов, разделяющий нас с Приднестровьем, это вопрос нейтралитета. Заявление президента Молдовы демонстрирует открытость Кишинева к решению приднестровского вопроса. Нейтральный статус Молдовы может улучшить переговорный процесс", - отметил Гайчук.

Он также подчеркнул, что международное признание нейтралитета укрепило бы государственность Молдовы.

"Конечно, можно услышать и мнения тех, кто считает, что нейтралитет закреплен в Конституции Молдовы и этого достаточно. Но признание на международном уровне, со стороны международных организаций, или появление на резолюции подписей США, России, Европейского Союза в большей мере гарантировало бы наш нейтральный статус", - уверен секретарь ВСБ.

Гайчук также отметил, что Молдова может стать более привлекательной с точки зрения инвестиций, поскольку появилась бы перспектива строить добрососедские отношения как с Западом, так и с Востоком.

Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон. Он вместе со своей командой настаивает на международном признании нейтралитета республики.

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