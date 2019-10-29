Эксперт: США неоднократно нарушали договор по открытому небу

Метод, который применяется американцами сейчас, точь-в-точь повторяет практику, которая использовалась при обосновании своего одностороннего выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, считает военный эксперт Владимир Козин.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Военный эксперт Владимир Козин оценил намерения США выйти из Договора по открытому небу. На днях президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из этого соглашения. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации.

Одной из причин этого решения называется якобы нарушение договора со стороны России в сентябре 2019 года.

"Несостоятельность обвинений объясняется тем, что США уже объявили о том, что они собираются выйти из очередного договора по открытому небу. Этими обвинениями они пытаются создать впечатление, что кто-то другой виноват, а не они. Но что касается вины, они неоднократно сами нарушали этот договор", – сказал Козин в эфире радио Sputnik. © AP Photo / Alex Brandon СМИ: США намерены выйти из Договора по открытому небу

По его словам, метод, который применяется американцами сейчас, точь-в-точь повторяет практику, которая использовалась при обосновании своего одностороннего выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. США также в течение последних пяти лет обвиняли РФ в его нарушении, однако ничего не доказали и вынуждены были выйти из него без обоснований, отметил он.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер укрепления доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем. ДРСМД прекратил действие 2 августа по инициативе США. В тот же день Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет, которые раньше были запрещены договором.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK