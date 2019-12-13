"Двуличная политика". Военный эксперт об испытании в США ракеты

Пентагон провел испытание ракеты, запрещенной ранее договором о РСМД. Военный политолог Андрей Кошкин отметил в эфире радио Sputnik, что разрабатывать эту ракету должны были еще во время действия договора.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Действия США, испытавшие ракету средней дальности, вызовут в дальнейшем серьезные опасения в Европе, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии экономического университетат имени Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее стало известно, что в Калифорнии испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, запрещенную ранее договором о РСМД. Ее запуск был осуществлен с базы ВВС "Ванденберг". Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что испытание прошло успешно.

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"Сегодня США стремятся как можно быстрее освоить ракеты средней и меньшей дальности, и их не смущает то, что они работали над этими проектами в период существования ДРСМД. Так выглядит двуликая политика Соединенных Штатов, они даже не выполняют те условия договоров, которые подписывают на международной арене. Так что сегодня мы можем ожидать, что США будут размещать ракеты средней дальности на европейском континенте, что вызовет серьезную бурю возмущения у европейцев. Россия, в свою очередь, будет вынуждена принимать соответствующие адекватные меры по нейтрализации угрозы", ‒ отметил Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

Пентагон в августе этого года испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором о РСМД. Известно, что ракета успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа по инициативе США. В начале этого года Вашингтон объявил о намерении в одностороннем порядке выйти из этого соглашения и обвинил Россию в его длительном нарушении. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке российского участия в договоре. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.

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