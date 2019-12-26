Мнение: США реально готовят кибервойну

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. В США заявлениями о разработке тактики на случай возможного вмешательства России в выборы 2020 года оправдывают приготовления к реальной кибервойне, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.

"Это просто повод для подготовки реальной кибервойны... Необходимо обоснование, демонстрация того, что разработка программного обеспечения, подготовка специалистов, так называемых борцов с хакерами, что это все необходимо в рамках противоборства на политической арене США, куда, как они считают, вмешивается Россия", - сказал РИА Новости эксперт.

Он отметил, что США присутствуют на российском политическом поле, "действуют совершенно нагло и открыто, включая киберпространство".

Как считает Суздальцев, с другой стороны это идеальная возможность использовать российский фактор как инструмент политической борьбы на американском политическом поле.

"Что мы наблюдаем сейчас в конгрессе, (процесс) импичмента и так далее. Россия превращается в такой молот, инструмент давления для борьбы между республиканцами и демократами. Что очень печально, потому что страна превращает нас просто в дубинку для разборок, это очень опасно", - отметил он.

В сентябре глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти заявлял, что военные США активно готовят концепции информационной борьбы в киберпространстве в преддверии выборов 2020 года. По его словам, США должны открыто заявить оппонентам о проведении подобных операций, потому что это продемонстрирует, что Вашингтон не будет просто терпеть их действия, а готов дать ответ.

США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году, Москва это категорически опровергает.

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