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Дмитрий Киселев, архивное фото

Киселев объяснил, почему Трампу невыгоден удар по Ирану

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Накануне президентских выбороглава Белого дома Дональд Трамп не рискнет пойти на столь рискованный шаг.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по 52 целям в Иране.

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В ночь на 3 января во время авиаудара США в Ираке был убит командующий элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть генерала. Трамп в ответ пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Реакция Тегерана на это заявление не заставила себя долго ждать.

"Трампу не выгоден удар по Ирану в оставшееся до выборов время. Слишком велики внутренние риски. Нужно быть идиотом, чтобы решиться", - написал Киселев в Twitter.

Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности. Глава внешнеполитической службы ЕС в воскресенье пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе.

Позиция России

Убийство американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции является грубым нарушением международного права. Это отметили в ходе телефонных переговоров министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф.

Касем Сулеймани. Архивное фото
© AFP 2019 / HO / KHAMENEI.IR
Убийство иранского генерала обнажает слабость США

Сергей Лавров также выразил соболезнования в связи с убийством американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе разговора отметили, что гибель Сулеймани в результате ракетного удара США может серьезно обострить ситуацию в регионе.

 Ранее свое мнение высказало Минобороны России. Убийство Сулеймани было названо "недальновидными шагами США", а также ведомство напомнило, что именно этот военный задолго до инициатив США начал борьбу с терроризмом в регионе.

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