Эксперт: ДПМ продолжает фактически оставаться у власти

К настоящему моменту Демократическая партия переживает переходный период, в течение которого ДПМ предстоит пересмотреть своё место в большой политике , считает политолог Виктор Жук.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik, Александр Суру. Демократическая партия фактически продолжает оставаться у власти, но ей предстоит пересмотреть свое место в молдавской политике. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Виктор Жук.

© Sputnik / Политолог Виктор Жук подчеркнул,что выход шести депутатов из фракции ДПМ подорвал кажущуюся монолитность этой партии.

Эксперт считает, что ДПМ находится у власти, поскольку парламентская фракция политформирования голосовала за кабинет министров Иона Кику: "сейчас демократы сформировали с ПСРМ неформальный альянс".

"Демпартия переживает переходный период. Они должны пересмотреть свой имидж, идеологию", - уверен Жук.

Социалисты, продолжил он, когда инициировали вотум недоверия против кабмина Майи Санду были убеждены, что их подержат демократы. Жук объяснил и логику действий ДПМ.

"Демократическая партия не могла не воспользоваться ситуацией, чтобы отправить в отставку кабмин Санду, который доставлял им много неудобств. С другой стороны, с 2009 года ДПМ привыкли находится у власти. В оппозиции им неуютно", - считает эксперт.

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Тем не менее, по словам Жука, выход шести депутатов из фракции ДПМ подорвал кажущуюся монолитность этой партии.

Вместе с тем, Жук высказал мнение, что председатель ДПМ Павел Филип может вновь возглавить правительство.

"Если Филип будет утвержден в должности премьер-министра, демократы вернутся в большую политику. Для ДПМ это станет большим преимуществом, однако, если так случится, это будет свидетельствовать о том, что социалисты отдали власть", - подчеркнул Жук.

Эксперт не исключает, что демократы на каком-то этапе могут сформировать ситуативную коалицию с проевропейскими партиям, чтобы отправить в отставку кабмин Кику.

"Партия социалистов будет вынуждена пойти на некоторые уступки. Если демократы предложат ПСРМ заключить соглашение о формировании коалиции до следующих выборов, социалисты должны будут согласиться, поскольку остается риск вотума недоверия", - подчеркнул эксперт.

В феврале группа из шести депутатов, которую возглавил бывший спикер Андриан Канду, вышла из фракции ДПМ. Впоследствии они сформировали парламентскую группу "Про-Молдова".

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