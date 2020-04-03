Свести ли футбольные чемпионаты стран бывшего СССР в единую лигу - мнение

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Несмотря на тот факт, что турниры сегодня по всему миру не проводятся, спортивная и околоспортивная жизнь в СМИ бурлит, интерес к данной тематике значительно возрос в последние недели. Этот любопытный факт подтвердил известный спортивный журналист Василий Конов в ходе международного вебинара, организованного в рамках образовательного проекта Sputnik Pro.

© Sputnik / Валерий Мельников Василий Конов.

Отвечая на многочисленные вопросы коллег, Конов, в частности подчеркнул, что СМИ сейчас стали монополистами на мировой спортивной арене - "нигде нет никакого спорта, кроме как у вас. И сейчас этой ситуацией необходимо воспользоваться".

"Я согласен, что спортивные ресурсы сегодня работают так, как будто ничего в мире не случилось. Это профессионализм редакций".

Эксперт поделился своим мнением о феномене возросшего интереса к спортивным новостям сегодня, когда сами состязания временно приостановлены и не проводятся. Также он прогнозирует резкий взлет интереса к тематике.

"Спортивную журналистику ждет совершенно сумасшедший 2021 год, который будет безумно увлекательным. В короткий промежуток – полтора года – мы получаем две олимпиады – летняя в Токио, зимняя в Пекине, массу чемпионатов мира, чемпионат Европы по футболу, отборочные матчи чемпионата мира по футболу и другие", - отметил Конов.

Очевидно, что огромный запрос читателей во многом продиктован отсутствием спортивных мероприятий, по которым люди соскучились, а также интересом к новостям, связанным с личной жизнью известных спортсменов, находящихся в вынужденных отпусках.

По словам Конова, наибольшей популярностью в России, безусловно, пользуется футбол, к которому приковано огромное внимание СМИ. Некоторые известные телеграмм-каналы, которые освещают футбольную тематику, набирают более миллиона просмотров.

Отвечая на вопрос о целесообразности объединения футбольных чемпионатов или создание единой футбольной лиги с участием ряда стран бывшего СССР (наподобие Кубка хоккейной лиги), Конов сказал, что пока это экономически нереально.

"У всех стран огромное количество клубов. Сегодня возможно воссоздать кубковый формат между командами наших стран, наподобие Кубка Содружества, который у нас был ", - подчеркнул футбольный комментатор.

В ходе онлайн-сессии были затронуты и многие другие вопросы, связанные, в том числе с проблемой временной приостановки спортивных состязаний.

SputnikPro — проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств.

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