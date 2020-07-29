Пушков: почему Румыния отказывается от даты 9 мая

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Идеология и принятие западной версии истории стали причиной пересмотра в Румынии даты Дня Победы, отметил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Сенат Румынии принял проект закона о праздновании дня победы над нацистской Германией 8-го, а не 9-го мая, с таким предложением выступил депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки. Проект закона рассмотрит Палата депутатов ( в Румынии двухпалатный парламент).

"Румыния идет по пути принятия западной версии истории, что характерно для всех стран, которые когда-то были социалистическими, а потом вступили в НАТО", - сказал Пушков, которого цитирует издание "Взгляд".

Сенатор подчеркнул, что принятое решение идеологическое.

"Румыния приводит свои праздничные дни в соответствие с западными подходами. Но и в Польше не сразу стали сносить памятники советским воинам", - отметил Пушков.

Пушков напомнил о том, что было подписано два акта о капитуляции Германии во Второй мировой войне. Один из них был подписан в Реймсе 7 мая на Западном фронте войсками союзников. Поскольку на этой встрече присутствовал лишь один представитель Советского Союза, не занимавший позицию крупного военного руководителя, Сталин настоял на подписании капитуляции с присутствием высших командных чинов всех государств-участников антигитлеровской коалиции.

"Поэтому вторая капитуляция была подписана 9 мая в Берлине, мы ее считаем основной. Поскольку Восточный фронт был главным, мы празднуем День Победы 9 мая", – подчеркнул Пушков.

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