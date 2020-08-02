Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит

К концу года, даже согласно официальному прогнозу украинского правительства, отношение госдолга к ВВП вырастет до 60%. На самом же деле наверняка еще выше.

В июне государственный и гарантированный государством долг Украины, по сообщению Министерства финансов Незалежной, при расчете в гривне увеличился на 60 миллиардов (2,7%) — до 2,269 триллиона, а при расчете в долларе — на 2,9 миллиарда (3,9%), до 85 миллиардов, пишет обозреватель РИА Новости Сергей Левченко.

С начала года рост в гривневом эквиваленте составил 271 миллиард (13,6%), в долларовом — 0,65 миллиарда (0,8%).

Разница в масштабах роста в разных эквивалентах связана с изменением курса гривны к доллару и с тем, что в отдельные периоды преобладают гривневые заимствования, а в отдельные — валютные. Однако тенденция вполне очевидна.

В июле рост продолжился, хотя окончательных данных еще нет. Госдолг будет расти и в дальнейшем.

К концу года, даже согласно официальному прогнозу украинского правительства, отношение госдолга к ВВП вырастет до 60%. На самом же деле наверняка еще выше.

Но это не значит, что Украина вплотную подошла к предбанкротному состоянию. Соглашение с МВФ подписано, более двух миллиардов долларов от Фонда в июне на Украину поступили, готовятся выдавать свои кредиты и другие международные финансовые организации, а также Евросоюз.

К этому стоит добавить, что нынешний мировой кризис радикально отличается от предыдущих, когда деньги убегали с развивающихся рынков или становились для них непомерно дорогими. Нынче их печатают в таких гигантских объемах, что они на коммерческом рынке даже дешевеют.

Однако и радужной для Украины сложившуюся ситуацию назвать никак нельзя. Во-первых, долговые инъекции позволяют и дальше никак не заботиться о развитии собственной экономики, которая будет продолжать деградировать. Во-вторых, если политика ФРС вдруг поменяется (пока этого ничто не предвещает, но кто знает, что будет через год-два) и деньги с развивающихся рынков все же побегут, то обслуживание даже существующего долга может стать непосильным. А ведь он в обозримом будущем только вырастет.

На самом деле, для украинской власти в вопросе госдолга есть и вполне положительные новости.

Во-первых, как уже указывалось, программа сотрудничества с МВФ пока работает. В ближайшем будущем в страну должны зайти 600 миллионов евро от Евросоюза под очень низкий процент. Обсуждается выделение в сентябре 350-миллионного кредита Всемирного банка. Есть ожидания получения кредитов со стороны ЕБРР, МБРР, Европейского инвестиционного банка.

Во-вторых, перешедшие было к росту весной процентные ставки по облигациям внутреннего государственного займа (далее — ОВГЗ) вновь начали падать. Если на аукционах в начале июня средневзвешенная доходность облигаций со сроком обращения три, шесть месяцев и один год составляла 9,84%, 10,11% и 10,86%, то уже в конце месяца стоимость заимствований опустилась до 7,24%, 7,74 и 10,47% соответственно. А с прошлым годом и сравнивать нечего, год назад ставки уже пошли вниз, но в июне по облигациям до года включительно были на уровне 18,23%. Ставки по внутренним облигациям в валюте за год тоже обвалились изрядно: если в июне 2019-го украинский Минфин размещал облигации в евро под 4,59%, то в июне нынешнего — под 2,2%.

Этому способствовали два фактора.

Во-первых, организаторы украинской "пирамиды ОВГЗ" сняли основные сливки с размещения облигаций в декабре 2019 — июле 2020 года, после чего лавочку стали потихоньку сворачивать. Хотя и размещения последующих трех месяцев все еще были неадекватно дорогими, но все же зарабатывать по ним, как прежде — до 40% годовых — за счет сочетания высокой ставки и ревальвации гривны уже не получалось.

Во-вторых, как уже было упомянуто, в результате беспрецедентной "заливки" рынка долларом со стороны ФРС деньги объективно остаются дешевыми. В мире преобладают околонулевые, а порой и отрицательные ставки. Потому нынешние 7,2-10,5% в гривне представляются неплохим заработком, хотя курсовые риски, конечно, высоки.

В-третьих, в последней декаде июля Украина все же разместила 12-летние евробонды на два миллиарда долларов под 7,25% годовых вместо сорвавшегося из-за отставки главы Национального банка размещения 1 июля. В условиях, сложившихся на мировом финансовом рынке, 7,25% — это космическая доходность, но для Украины это одно из самых дешевых коммерческих заимствований. Из этих двух миллиардов 871 миллион был направлен на выкуп евробондов, срок погашения которых приходился на 2021—2022 год, то есть, по сути, эти заимствования были пролонгированы до 2033 года. Плюс за июль удалось на внутреннем рынке занять 14 миллиардов гривен и 608 миллионов долларов.

На этом хорошие новости заканчиваются.

За семь месяцев Украина на внутреннем и внешнем рынках заняла в гривневом эквиваленте 350 миллиардов. В оставшиеся пять нужно ускориться и занять еще 292 миллиарда, хотя даже это не позволит полностью профинансировать расходы бюджета. Потому что планы по наполнению доходной части бюджета не выполняются на 5-6%. По итогам года это даст дополнительную дыру в 50-60 миллиардов гривен.

Доходы бюджета за те же семь месяцев составили 586 миллиардов гривен. То есть отношение заимствований к естественным доходам добралось уже до уровня 60%. Привлечение новых заимствований — более простой путь для правительства, чем развитие собственной экономики в целях повышения ее отдачи для бюджета, по этому пути украинское правительство следует.

Это с одной стороны. А с другой — изъятие банковского ресурса на финансирование дефицита бюджета посредством покупки ОВГЗ (основной покупатель ОВГЗ — это государственные банки, которые контролируют более половины всех ресурсов банковской системы Украины) лишает украинскую экономику хоть какого-то финансирования и, соответственно, ее душит.Еще одна неприятность заключается в том, что второе полугодие будет более сложным в части обслуживания и погашения долгов. В первом на эти статьи ушло 218 миллиардов гривен, а это 42% от собранных доходов. Во втором придется потратить 267 миллиардов. А это уже 58% от запланированных к сбору доходов, которые еще нужно собрать в таком объеме.

Стоит также добавить, что продолжают выходить из украинских ОВГЗ нерезиденты. Они это делают неспешно, чтобы не обвалить курс и тем самым не лишить себя сверхприбыли (они вкладывались именно в гривневые облигации с высоким процентом), но планомерно. С середины февраля их вложения в украинские ценные бумаги сократились с 127 до 92 миллиардов гривен, или на 28%.

Видимо, это означает, что в краткосрочной перспективе они за курс или возможность невозврата денег не опасаются, но в среднесрочной видят такие риски.

Если резюмировать происходящее в долговой, валютной, бюджетной и кредитно-денежной политике Украины, то это состояние можно назвать плановой деградацией экономики. Оно не имеет серьезных перспектив к резкому обвалу в ближайшее время — западные кураторы и местные управляющие продолжают варить лягушку на медленном огне. И тех и других положение дел явно устраивает.

Разумеется, обвал в ближайшее время исключен, если не будет внешнего шока на финансовых рынках, который приведет к бегству капитала. Или, например, если суд в Лондоне, который уже несколько лет оттягивает решение по вопросу так называемого долга Януковича, не вынесет осенью решение в пользу России…

Но в любом случае более отдаленные перспективы у лягушки все равно неважные.

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